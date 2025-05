La jueza descarta geolocalizar el móvil de David Sánchez

El juzgado de Instrucción Número 3 descarta ordenar a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que rastree el teléfono móvil del hermano ... del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, con motivo de la investigación que desarrolla para aclarar su contratación por parte de la Diputación de Badajoz.

La geolocalización del teléfono era una de las peticiones realizadas por las acusaciones populares de las que forman parte Manos Limpias, Hazte Oír, Liberum, Iustitia Europa, Abogados Cristianos, Vox y PP.

Estos habían solicitado pedir a las operadoras los datos del teléfono móvil de David Sánchez desde que es jefe de la Oficina de Artes Escénicas, en 2022. Pero la jueza no lo ve procedente. «Tampoco es procedente la geolocalización del móvil del señor Sánchez desde que ocupa el puesto de Jefatura de la Oficina de Artes Escénicas, pues, además de que las compañías telefónicas únicamente tienen el deber de conservar los datos por tiempo determinado, la petición ha sido formulada con absoluta falta de motivación, no razonándose la procedencia de la adopción de una medida restrictiva de derechos fundamentales ni su necesidad en relación con el objeto del proceso, y no concurriendo los requisitos exigidos por doctrina y jurisprudencia para la adopción de la misma».

Las acusaciones, por otro lado, habían reclamado a la jueza que llamara a testificar a los diez aspirantes que optaron a la plaza de coordinador de conservatorios, la original que logró David Sánchez en 2017. Pero la instructora ya ha citado a uno de ellos, Nersés Avakimyan, para declarar como testigo el 7 de febrero. Justifica la decisión porque Avakimyan trabaja en el conservatorio profesional Juan Vázquez y su directora se refirió expresamente a él durante su declaración. Una vez sea practicada su declaración «se valorará la procedencia de la declaración del resto de aspirantes a la plaza», determina Biedma, que también descarta por ahora citar a los colaboradores de David Sánchez, Luis Carrero y Ángel Seco.

Además, excluye, al jefe de servicio de coordinación y gestión administrativa de los conservatorios, Martín Serván.

Por otro lado, prescinde de la iniciativa de las acusaciones de pedir al PSOE los certificados de los cargos que ostentaba Pedro Sánchez cuando se concedió el contrato a su hermano. «Cualquiera puede acceder a esa información mediante consulta de hemerotecas», recuerda la jueza.