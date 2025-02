Vélez cree que hay motivos para cesar al superintendente de la Policía Local de Badajoz

El exconcejal de Vox en el Ayuntamiento de Badajoz, Alejandro Vélez, ha considerado «totalmente fuera de lugar» la pretensión de cobrar más de 250.000 euros ... en horas extra que ha planteado en los juzgados el actual superintendente jefe de la Policía Local de Badajoz, Rubén Muñoz.

«Al final se ve que hay una trama para cobrar horas extra porque en esta cuestión hay mucho dinero en juego», lamenta Vélez, que rechaza también el acuerdo alcanzado por el sindicato Aspolobba con el alcalde y María José Solana para equiparar el sueldo de los policías municipales al que percibe la Policía Nacional. «Da la sensación de que les están dando todo lo que piden».

El ex de Vox considera inconcebible que el superintendente pretenda cobrar horas extra por asistir a los partidos del Badajoz o a las procesiones de Semana Santa. «Todos hemos visto que seguía los encuentros de fútbol desde el palco, no creo que eso justifique el cobro de horas extraordinarias».

Vélez tampoco considera correcto que María José Solana haya firmado las horas extra del superintendente. «Un trabajador está en el derecho de luchar por lo que considere adecuado, pero el aval de la concejala me sorprende porque le están dando todo lo que pide: al final le han entregado la jefatura al superintendente».

Vélez no cree que de momento sea necesario denunciar esos hechos en la Fiscalía, entiende que no es un caso de «corrupción» porque quien cobraría ese dinero es Muñoz, pero sí afirma que los últimos hechos ponen en «entredicho» la continuidad de Solana al frente de la Policía Local. «El cese sería una decisión del alcalde, pero no se puede seguir como si no pasara nada».

Del mismo modo reconoce que si Muñoz fuese un cargo de confianza y no un funcionario con plaza en propiedad, ya debería haber sido cesado.

Denuncia en la Fiscalía

Estas manifestaciones las realiza después de que Podemos haya anunciado este lunes que llevará a la Fiscalía la actuación de María José Solana, concejala popular encargada de la Policía Local, por el respaldo que ha prestado al superintendente, Rubén Muñoz, en su reclamación de horas extra al Ayuntamiento de Badajoz.

«La concejala de Policía Local ha firmado la acreditación de servicios extraordinarios que no lo son. Tal y como ha fallado la magistrada, María José Solana acredita unas horas extraordinarias ilegales, que son incompatibles con la dedicación exclusiva», dice la concejala Erika Cadenas.

Por este motivo, Podemos ha solicitado los informes de Intervención y de Recursos Humanos en los que ambos servicios municipales rechazan los pagos para entregarlos a la Fiscalía en el caso de que esta no actúe de oficio.

La concejala de Podemos entiende que «hay indicios de sobra» para que la Fiscalía inicie una investigación a iniciativa propia. «Es una cosa que ha persistido en el tiempo, se han sucedido distintos acuerdos y se ha empeñado en acreditar unas horas que no son tales», insiste.