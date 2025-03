El modelo pacense a la conquista de Europa

A sus cuatro años a Fabio Lindo se desenvuelve con absoluta naturalidad entre los objetivos de las cámaras de foto. A este pacense del barrio ... de San Fernando le gusta posar delante de las cámaras, algo en lo que su madre, Esmeralda Pérez, tiene mucho que ver ya que desde que era bien pequeño ha estado siempre cámara en mano para inmortalizar cualquier gesto de su único hijo.

«Me gusta mucho la fotografía y estoy todo el día cámara en mano para hacerle fotos a mi hijo», revela su madre, que no puede ocultar la emoción porque el 3 de junio volará hasta Ámsterdam con Fabio para rodar una campaña de una marca de ropa, para la que su hijo ha sido seleccionado entre más de 80.000 candidatos.

«Kiabi saca todos los años una campaña para captar modelos publicitarios, y cuando la vi decidí que mi hijo participara porque a él le gusta y nos hace ilusión», explica Esmeralda.

El proceso de selección, que comenzó el pasado mes de febrero, fue muy sencillo, pues tan sólo había que publicar dos fotos en la página web de la marca. «Lo complicado para el jurado es elegir a un niño entre todos los modelos que se presentan desde toda España de la categoría infantil», explica Pérez.

Hace apenas unas semanas el jurado de Kiabi contactó con Esmeralda para comunicarle que su hijo había sido elegido junto a otros menores de Italia y Francia para protagonizar la campaña de ropa de la próxima temporada.

«Sé que mi hijo tiene unos rasgos muy bonitos, pero era difícil porque había muchísima participación y todos los niños eran monísimos», argumenta.

El reto para ellos ahora es el viaje a Ámsterdam, dónde Fabio pasará tres días entre cámaras, cambios de vestuarios y flashes para lo que su madre le está preparando durante estos días. «Poco a poco le cuento qué tiene que hacer, cómo se tiene que comportar porque esto es nuevo para nosotros. Mi hijo nunca ha montado en avión, yo tampoco he viajado nunca sola con él y estamos un poco nerviosos.

Pasión por los animales

Para conseguir que ante la cámara Fabio se comporte como un adulto y haga caso a todo lo que le dicen los fotógrafos su madre cuenta que utiliza algunos trucos. «Es un niño muy fotogénico que normalmente se porta bien, pero es bastante inquieto. En ese caso, le digo que si se porta bien después tendrá un premio, o que iremos al parque que es lo que más le gusta».

Y es que al pequeño le apasiona la naturaleza y los animales. Según cuenta su madre pasa el tiempo en el parque en busca de insectos y plantas.

Para Esmeralda la participación de su hijo en la campaña es una oportunidad para vivir una experiencia diferente que les permitirá apostar por la moda.

«Nos dijeron que a partir de ahora contarán con él para campañas posteriores. Por lo que esto puede abrirle algo el camino en este mundo», destaca.

Pese a ello Esmeralda tiene muy claro que permite que su hijo participe en estas campañas porque a él le encanta y disfruta entre los focos. «Les hacemos fotos porque él también quiere, no sabemos que querrá ser en un futuro pero me parece importante darle esta oportunidad».

Y es que desde muy pequeño Fabio ha acaparado todas las miradas en las redes sociales de su madre, donde ella ha publicado sus fotografías desde que era bebé. «Me parece completamente respetable aquellas familias que no quieren mostrar imágenes de sus niños, yo lo he publicado desde el principio porque no me importa y considero que es una manera de enseñarles a utilizar las redes de forma responsable», zanja.

Por el momento Fabio ya ha dicho en clase que va a Ámsterdam, allí rodará el spot con que este pacense lucirá la ropa que Kiabi presentará en la temporada de invierno.