Las misas a través de Internet vinieron para quedarse

La pandemia acarreó aislamiento, soledad y distancia. Pero hubo quien sacó de esta situación una oportunidad para romper las barreras que imponían las restricciones sociales.

Un buen ejemplo de ello fue la Iglesia Católica. La parroquia Perpetuo Socorro de Badajoz, por ejemplo, fue uno de ... esos templos donde tomaron la iniciativa con la retransmisión en directo de las misas.

Tan solo necesitan un trípode, un teléfono y predisposición. Con estos ingredientes el párroco de esta iglesia de Valdepasillas, Pedro Alberto Delgado, ofició 'online' las homilías para todos aquellos que tenían imposibilidad de asistir presencialmente.

«La idea surgió durante el confinamiento. Mientras estaba todo el mundo en casa, solicité permiso para venir a la parroquia y empecé a difundir por la página de Facebook media hora de oración diaria, y en ocasiones la celebración de la eucaristía», comenta Delgado.

Cuando finalizó el confinamiento, la retransmisión de la oración diaria terminó, pero se mantuvo la emisión de la misa de los domingos, una iniciativa que se mantuvo una vez suprimidas todas las restricciones.

«Muchos fieles habían quedado enfermos y se habían creado vínculos con la parroquia. Además, nos parecía bueno mantener esta gran vía de comunicación con todo el mundo», añade el párroco.

Las emisiones de la parroquia las ven principalmente personas de Badajoz, sin embargo también tienen espectadores de otros puntos del globo. «Nos han seguido desde Alemania, Canadá, Venezuela…, porque les gusta el estilo de la eucaristía en directo».

Desde la parroquia adaptan las misas todo lo posible a pesar de la importancia de la presencialidad en la liturgia. En lugar de comulgar, hacen la 'comunión espiritual', que es una oración que sirve para aquellas personas enfermas que no pueden recibirla de forma física.

Con esta plataforma tratan de «compartir la vida de la parroquia». Sus directos no se limitan a la celebración de la Eucaristía, sino que también usan la plataforma para mostrar los eventos que viven.

Algunas de las emisiones han sido, por ejemplo, con los peregrinos que se iban al Camino de Santiago, el inicio de curso, la Semana Santa, las misas que celebran desde la parroquia de la barriada del Corazón de Jesús, mesas redondas e incluso funerales.

«En plena pandemia dimos el adiós a una persona por Internet porque el funeral iba a ser masivo y no se podía», explica el sacerdote.

La plataforma ha permitido el acompañamiento en momentos en los que desplazarse al templo era imposible.

Enfermedad

Delgado cuenta que acompañó al marido de una parroquiana durante una enfermedad. «Llegó un punto en el que el afectado sentía una gran paz interior. Estaba deseando que llegase el momento de la Eucaristía cada día».

Comenta que con esta vía no pretenden 'acomodar' a la gente para que no vayan a la parroquia. «Siempre que pueden, vienen. No hemos notado que vengan menos desde entonces». Incluso, algunos feligreses se conectan a la red mientras se encuentran de viaje.

Cuando comenzaron con estas retransmisiones llegaban a estar en directo ochenta personas. Hoy en día se unen unas veinte. Aunque en diferido las celebraciones superan el centenar de visualizaciones.

«Hay personas que prefieren esta emisión a la misa de La 2 de TVE, por ejemplo. Sienten que conectan más con la cercanía de esta», añade.

Por el momento no utilizan otras plataformas, pero están abiertos a nuevas vías de comunicación para llegar más allá.

Además, plantean la posibilidad de incorporar el lenguaje de signos para que la palabra llegue a todas las personas, pero todo dentro de la «sencillez del proyecto» que les ha hecho despegar.

Pero el Perpetuo Socorro no es el único templo pacense que retransmite por Internet. Por ejemplo, la Catedral y la parroquia San Juan Pablo II —que usa un local comercial en el Cerro Gordo de manera provisional– hicieron lo mismo a inicios del confinamiento.

Manuel Fernández, párroco de este templo, comenzó los directos desde el salón de su casa. Estas emisiones contaban con unos seiscientos fieles, de diferentes puntos de la península. «A veces tenemos espectadores de México y Estados Unidos», comenta Fernández.

Actualmente suma casi 1.200 suscriptores en su canal de YouTube, que actualiza diariamente. Además, utiliza otras plataformas online para difundir su contenido.

«Estas opciones son geniales para evangelizar, divulgar las buenas noticias y para aquellos que por el motivo que sea no pueden asistir a misa», añade Fernández.