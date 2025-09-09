«Se ha metido una rata en casa por el abandono del solar que hay delante»

Durante años los vecinos de la calle Castillo Segura de León, en la urbanización Guadiana de Badajoz, han visto cómo las ratas paseaban ... por el solar abandonado que hay frente a sus casas. Ahora uno de ellos, Alfonso Fernández, ha sufrido el problema aún más de cerca porque una de ellas se coló en su casa.

La rata se metió en las tuberías hasta un aseo y tratando de solucionar la situación se rompió parte del sanitario. «Ahora tenemos que arreglarlo por nuestros medios y conseguir sacar a la rata porque sigue ahí», explica Fernández, de 76 años, que añade que su mujer no se atreve a acercarse a esa zona del unifamiliar en el que viven.

Para este matrimonio este problema ha sido la gota que ha colmado su paciencia porque llevan casi 25 años en su vivienda y soportando las molestias de tener delante un solar abandonado.

Alfonso Fernández explicó que en la urbanización Guadiana se han ido construyendo distintas edificaciones en la parte más alta, cercana al polígono El Nevero y en las vías más cercanas a la avenida de Elvas. «Este solar se ha quedado en medio», se lamenta este vecino. Se trata de una parcela privada que no tiene proyecto por el momento y tampoco está adecentado ni cerrado. Los residentes de la zona afirman que ha habido constructores interesados, pero que no se ha vendido.

Actualmente hay dos obras muy próximas, como los pisos que se están construyendo en dos fases en Federico Mayor Zaragoza (el solar del antiguo Ifeba). En general, hay interés en las viviendas en esta zona de Badajoz, pero este solar, que fue un antiguo telar desmantelado, continúa vacío tras más de dos décadas.

El resultado, según claman los vecinos, es que conviven con un terreno que actualmente tiene vegetación de dos metros de alto. «Miramos por la ventana y solo vemos suciedad», indica Fernández, que pide que el Ayuntamiento de Badajoz solicite a los propietarios que lo limpien o que lo hagan con medios municipales. La parcela, entre la vegetación, está llena de basuras abandonadas los últimos años.

Este vecino detalla que, además de las ratas, el solar atrae muchos bichos y temen que arda debido a la vegetación descontrolada. «Se metería el fuego en las casas, podría arder todo. Yo no me atrevería a aparcar los coches pegados a ese entorno como hacen algunos vecinos».

Alfonso Fernández explica que han contactado con el Consistorio, incluso hablaron con el alcalde pacense, Ignacio Gragera, cuando inauguraron los nuevos viales detrás del centro comercial Conquistadores. «Nos dijo que el Ayuntamiento podría limpiarlo y pasarle la factura a los propietarios, pero aún no lo han hecho».

HOY ha consultado a los responsables municipales sobre la queja de estos vecinos. Matizan que no se trata en ningún caso de un solar municipal y que están informados del problema. «Se tuvo constancia de su estado y hace semanas se mandó una orden de ejecución (para que los propietarios tengan que adecentar el terreno). Si no se realiza, se llevará a cabo de manera subsidiaria por parte del Ayuntamiento», añaden.

Con esta respuesta, los vecinos de la zona recibirían lo que piden, aunque añaden que la limpieza tiene que producirse cada año para contar con un área en condiciones siempre hasta que se de uso a este terreno urbanizable. También esperan que la limpieza subsidiaria se lleve a cabo lo antes posible.

En Badajoz hay una ordenanza municipal desde 2014 que obliga a los propietarios de solares sin edificar a tenerlos en buenas condiciones, especialmente para evitar el riesgo de incendio. Si no limpian sus propiedades, los dueños de las mismas se enfrentan a sanciones que según la ordenanza municipal van de 750 a 1.000 euros, o incluso más para los reincidentes.