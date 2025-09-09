HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Fernández señala la altura de la maleza que hay frente a su vivienda. JV Arnelas
Badajoz

«Se ha metido una rata en casa por el abandono del solar que hay delante»

Alfonso Fernández, vecino de la urbanización Guadiana, denuncia las molestias que soportan en la zona por una parcela sin atender

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00

Durante años los vecinos de la calle Castillo Segura de León, en la urbanización Guadiana de Badajoz, han visto cómo las ratas paseaban ... por el solar abandonado que hay frente a sus casas. Ahora uno de ellos, Alfonso Fernández, ha sufrido el problema aún más de cerca porque una de ellas se coló en su casa.

Te puede interesar

Espacios grises

