Mercadona inicia los trámites para abrir su nueva tienda en la carretera de Olivenza

Aunque no hayan iniciado las obras, Mercadona está hoy más cerca de abrir su nuevo supermercado en la carretera de Olivenza. Se ubicará en la ... ampliación de Huerta Rosales, en el llamado Distrito Rosales, y contará con un nuevo edificio similar al que construyeron en la avenida Miguel de Fabra. Esto es, entre El Nevero y San Fernando.

El futuro supermercado se encuentra en una de las zonas de expansión de la ciudad, en la ampliación de Huerta Rosales.

La comisión de Urbanismo aprobó este martes inicialmente el estudio de detalle y el proyecto singular, donde se indican las líneas generales del edificio. Tendrá dos plantas, una para aparcamiento y otra para albergar la tienda, y se dedicará exclusivamente a esta marca.

La parcela comercial adquirida a las promotoras en 2021 se ubica junto a la futura rotonda de entrada al nuevo barrio, tiene una superficie de 10.900 metros cuadrados, de los que 3.600 son edificables. No obstante, el modelo de Mercadona es el de medianas superficies de entre 1.500 y 1.700 metros cuadrados, por lo que el resto del espacio se dedicaría a plazas de aparcamiento.

El concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, indicó este martes que es necesario tener el estudio de detalle aprobado para que puedan solicitar la licencia de obras. Ese será el siguiente paso que dé la cadena, que dispone de otras cinco superficies en la ciudad.

Desde la empresa indican que es un proyecto a largo plazo y que carecen de fecha para el inicio de las obras. Atienden a los clientes en otro muy próximo y aún no ha desvelado si lo mantendrá o lo cerrará cuando construyan el nuevo edificio.

Urbanismo permite simultanear las obras de urbanización de las calles adyacentes y la construcción del edificio, por lo que es posible que las obras del supermercado no tarden en comenzar desde que el estudio de detalle obtenga el visto bueno y soliciten la licencia de obras. Aunque, para que puedan atender al público, es necesario que la urbanización del entorno esté terminada.

Las obras de esta parte se encuentran bastante avanzadas y, según Urueña, podrían estar terminadas a inicios del próximo año. Los promotores explicaron este verano que su intención era tener las calles listas en el primer trimestre de 2024, aunque las lluvias aunque las últimas lluvias retrasan algunas semanas esa intención. El entorno del supermercado sí estará terminado antes de abril, indican desde la agrupación de interés urbanístico.

Esta de Mercadona será la gran parcela comercial de la nueva barriada. La otra parcela comercial está ocupada por la actual gasolinera de Repsol, que está junto a la rotonda de la barriada de Llera. Esta ampliará su espacio y actualizará el diseño.

Distrito Rosales es un solar de 16,8 hectáreas junto a la carretera de Olivenza y frente a la barriada de Llera donde cuatro promotoras prevén construir casi 900 viviendas.

La construcción de las calles se hará en una única fase, aunque posteriormente hay distintas promotoras que edificarán pisos a su ritmo. Ya hay algunas inmobiliarias y promotoras comercializando viviendas. Este verano se podrá ver el comienzo de obras de algunos bloques.

La idea de los promotores es levantar 870 casas, de las que 652 serán de renta libre y otras 218 protegidas, aunque la cifra final dependerá del diseño. Las promotoras Inversil, Gridilla, Landco (perteneciente al Banco Santander), Sagitalia, Matusalem y unos propietarios privados están detrás de la iniciativa.

La barriada se estructurará en torno a un bulevar, que partirá de una rotonda de nueva construcción y será similar al del paseo Condes de Barcelona, pero más largo cuando desarrollen el siguiente sector.

La nueva barriada respetará el edificio de la antigua Escuela de ITI.

El proyecto de Mercadona es uno de los asuntos que la comisión de Urbanismo ha tratado este martes, antes del pleno que se celebrará este jueves.

Ha habido otros temas, como un nuevo rechazo a la modificación puntual que pedían vecinos de Los Rostros, El Naranjal, Huerto de la Encina y Entre Pinares. Cada urbanización ha presentado su propia petición para regularizar su situación, aunque Urbanismo ha rechazado las cuatro. El concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, ha recordado que ya intentaron esta vía para regularizar las construcciones en 2021 y no tuvieron éxito. Ahora lo han vuelto a intentar porque han cambiado algunos aspectos del artículo 71 de la LOTUS, al que quieren acogerse. Pero ni esos cambios ni el reglamento de la Ley ampara sus pretensiones. «Lo esencial del artículo -ha insistido Carlos Urueña- no se ha modificado».

El edil ha indicado que tratan de convertirse en «asentamientos rústicos», pero que el terreno de la propuesta no está delimitado de forma única, sino con parcelas sueltas sin continuidad. Además, Urueña ha defendido que el Ayuntamiento ya ha actuado en estos terrenos, incluso están a la espera de iniciar las obras de demolición en Los Rostros que intentaron realizar hace años y que fueron impedidos por los vecinos al carecer el Ayuntamiento de permiso para acceder a propiedad privada. El edil espera que el Ayuntamiento efectúe la demolición de parte de Los Rostros durante 2024.

Edificio de Tráfico y un nuevo Marcelo Nessi

Urbanismo también ha dado el primer paso para cambiar los usos de dos parcelas anejas al actual Marcelo Nessi, una extensión donde la Junta quiere levantar un nuevo centro de internamiento y medidas judiciales para menores de edad. Esos suelos tiene actualmente uso de zonas verdes y dotacional educativo, por lo que se inicia el cambio para que sea equipamiento de bienestar y asistencial. La Junta tiene que dar el visto bueno a esta modificación, aunque es la primera interesada porque cuenta con una subvención con la que pretenden desarrollar un proyecto calculado en 12 millones de euros. El proyecto de presupuestos regionales recoge más de 11 millones de euros para ello en 2024.

Este es también el primero paso que da Urbanismo para ello, y que en las próximas fechas avanzará con la cesión del suelo.

Por otro lado, termina el proceso para que poder realizar obras en el edificio que la Dirección General de Tráfico tiene en la avenida de Adolfo Díaz Ambrona. El problema se encuentra en la delimitación de poco más de un metro de la calle trasera del inmueble. En su día, las obras se rigieron por el antiguo plan general de ordenación urbana, pero antes de que se terminara el inmueble ya estaba aprobado el nuevo PGM. Eso hizo que la delimitación del edificio en su parte trasera no coincida con la actual normativa de Urbanismo. Y esto ha hecho que en estos años no se pudieran realizar obras en el inmueble porque el edificio había quedado fuera de ordenación, solo se permitían actuaciones de mantenimiento y conservación. Ahora se aprueba definitivamente.

Y ha habido este martes una modificación más de planeamiento, por la que se rebaja la protección de suelo no urbanizable con distintos grados agropecuarios a suelo no urbanizable común. Está afectada una franja de terreno desde el centro comercial El Faro hasta la futura rotonda en que conectará la A-5 con la Ronda Sur, a la altura del Cuartón Cortijo. Sigue siendo suelo no urbanizable y, por tanto, no se puede construir. Pero aun así las compatibilidades de uso en el futuro son mayores que en la actualidad.

Este martes ha recibido la aprobación inicial, aunque aún quedan varios pasos hasta que la Consejería competente lo apruebe de forma definitiva.

Rotonda en la avenida de Elvas

Por otro lado, el concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, ha indicado que la rotonda en obras en la avenida de Elvas, a la altura de la Universidad, ha quedado abierta al tráfico en los últimos días. Las actuaciones que quedan por realizar, como el ajardinamiento, se efectuará a inicios de año, una vez que terminen las Navidades. Con esto pretenden agilizar el tráfico que se dirige desde hoy a Ifeba por Iberocio y hacia el centro comercial El Faro. «Me comprometí a abrir la rotonda antes de Navidad y esta vez ha sido posible cumplir».