Los Rostros de Badajoz siguen en pie dos años después del intento de derribo

Las viviendas, cuadras y cuartos de apero de Los Rostros siguen en pie dos años después de que el Ayuntamiento intentara derribarlos. Este miércoles se ... cumplieron 24 meses desde que los funcionarios municipales y la Policía Local tuvieran que darse la vuelta sin que las máquinas entraran en la urbanización.

Los vecinos impidieron la entrada por tratarse de propiedades privadas.

El Ayuntamiento anunció entonces que solicitaría una orden de acceso al juez para tirar las edificaciones, pero de momento continúan en pie. Algunos de los letrados implicados en el procedimiento indican que no han recibido ninguna información al respecto.

La intención era demoler una veintena de propiedades (entre viviendas, cuartos de aperos e instalaciones ganaderas y piscinas) tras veinte años de resoluciones municipales y posteriores sentencias que dan la razón al Ayuntamiento. Esto es, tanto la parcelación de la finca original como la posterior construcción es ilegal.

Los Rostros se asienta sobre suelo no urbanizable con una especial protección de carácter estructural agrícola pecuario. Además de tratarse de una finca proindiviso que parcelaron ilegalmente en el año 2000.

El Ayuntamiento no ha querido realizar declaraciones esta semana, aunque fuentes municipales indican que el procedimiento se encuentra en el mismo punto que entonces.

Por un lado, está pendiente la contratación de las obras de derribo. El año pasado anunciaron que iban a volver a licitar los trabajos con un aumento del 12% para hacer frente al alza de los costes, pero de momento no han publicado ese concurso. Este era el primer paso que debía dar el Ayuntamiento para avanzar y que no ha dado. En su día resultó difícil encontrar una empresa dispuesta a realizar estos trabajos y saben que no será fácil.

Por el otro lado está la vía judicial. Si en un principio, el Ayuntamiento quiso lograr una autorización judicial para acceder a las construcciones privadas, ahora ha cambiado de estrategia y se plantea pedir la ejecución de las sentencias que avalan las resoluciones municipales que dictan las demoliciones. De esta manera, no hace falta una autorización de entrada, dado que entienden que los juzgados ya han avalado los derribos.

El 12 de abril de 2021, los vecinos de Los Rostros se concentraron a las puertas de la urbanización, cerraron la verja e impidieron la entrada de la caravana municipal de manera pacífica.

Los arquitectos municipales les explicaron que llevaban las órdenes de derribo, pero no tenían una orden judicial de acceso a propiedad privada. Por eso necesitaban que los propietarios les permitieran entrar. Como estos no estaban dispuestos, la comitiva se marchó tras anunciarles que volverían con la orden del juzgado que les permita ejecutar los trabajos.

A tres meses del cambio

Esa visita se realizó apenas tres meses antes de que Francisco Fragoso entregara la alcaldía a Ignacio Gragera. Durante 20 años, el Ayuntamiento ha ido dando pasos judiciales para evitar que Los Rostros se convirtiera en una urbanización.

A los ayuntamientos les cuesta derribar construcciones y los alcaldes suelen ser reacios a ello porque no es agradable dejar a alguien sin la inversión realizada. Y menos cuando, como en el caso de Los Rostros, es un problema heredado de hace dos alcaldes y las elecciones municipales están cerca.

Los propietarios han intentado acogerse a la Lotus para regularizar las construcciones, pero no lo han logrado

En 2000, el Ayuntamiento detectó las primeras parcelaciones y ventas. La entonces concejala de Urbanismo, Cristina Herrera, avisó con insistencia de que se trataba de una urbanización ilegal y que el Ayuntamiento no iba a conceder licencias de construcción ni regularizar posteriormente lo que allí se levantara. En 2002, ya hicieron un primer intento de derribo, pero no pudieron porque los propietarios bloquearon los caminos con cadenas y las máquinas no pasaron.

El Ayuntamiento ha ido abriendo expedientes durante dos décadas. Hace dos años había 20 órdenes de demolición en Los Rostros I y otras 18 de Los Rostros II. Otros procedimientos judiciales han podido avanzar y puede que se hayan incrementado, aunque el Ayuntamiento no ha abierto expedientes por construcciones nuevas en estos 24 meses.

Al menos 70 titulares registraron en 2021 la propuesta de una modificación puntual del PGM con el objetivo de legalizar las edificaciones acogidos a la nueva ley de Urbanismo, la Lotus. El artículo 71 recoge la figura de asentamientos rústicos irregulares, con el que pretenden mantener las construcciones. Como medida cautelar, pedían la paralización de los derribos hasta que el Ayuntamiento resolviera la modificación de las normas urbanísticas.

Pero Urbanismo entiende que estas viviendas no pueden acogerse a este artículo. Uno de los abogados de los titulares señala que este caso demuestra que la Lotus no soluciona el problema que existe en la región con la proliferación de viviendas ilegales.

De hecho, una serie de propietarios registraron un escrito en la Asamblea para reclamar una solución a inicios de año, aprovechando el cambio en la Lotus para salvar Isla de Valdecañas. Pero no se ha sabido más.

16.000 euros por 2.000 metros cuadrados Esta semana se pueden encontrar dos anuncios de parcelas por 16.0000 euros cada una de ellas en Los Rostros. Miden entre 1.800 y 2.000 metros cuadrados, a ocho euros el metro cuadrado. Una de las parcelas cuenta con una caseta de aperos y tres depósitos de mil litros de agua, la otra solo con el portón de entrada. En pisos.com se puede ver una tercera oferta de diciembre de 2.500 metros cuadrados sin construir por 12.000 euros. Días después de que el Ayuntamiento tratara de derribar las construcciones sin éxito en 2021 se vendía una parcela de 3.000 metros cuadrados con una vivienda de 300 metros construidos por 130.000 euros. Las primeras parcelas de 5.000 metros cuadrados costaron 4.800 euros a principios de este siglo.