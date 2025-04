Melendi hace vibrar a Badajoz con sus primeras rumbas

Un cielo encapotado no auguraba ayer por la tarde buenas noticias del concierto de Melendi, por eso Antonio Delgado y Sonia Cañuelo esperaron hasta última ... hora para comprar la entrada de '20 años sin noticias', la gira con la que el cantante Asturiano celebra sus dos décadas en los escenarios.

«Queriamos venir pero viendo el tiempo no nos hemos atrevido a comprar la entrada antes. Parece ser que no va a llover y venimos justos de hora pero la hemos conseguido», decía Cañuelo nervioso minutos antes de acceder al auditorio del recinto ferial.

Era la primera vez que verían a Melendi en directo y estaban emocionados. Tanto como María Ochoa y Aitana García que a sus once años el de ayer fue su primer concierto. «Somos de Asturias y estamos pasando unos días en Badajoz, cuando nos enteramos que venía nuestro paisano cogímos rápido las entradas. Allí es muy difícil verle porque se agotan rápido», subrayaba María.

Ella fue una de las numerosas madres que ayer acudieron al auditorio en compañía de sus hijos, pues en muchos casos eran ellos, los más jóvenes quiénes querían ver al artista. «Mi madre viene por mí, soy yo quién le ha metido el gusanillo de Melendi y quién le ha enseñado muchas de sus canciones», contaba Aitana orgullosa.

Una mezcla de generaciones fruto de los años de carrera que no pasó desapercibida para el artista, que tras cantar las primeras canciones afirmó que estaba emocionado al ver a jóvenes que han crecido con su música gracias a sus padres y abuelos.

Un concierto multitudinario que comenzó con veinte minutos de retraso y que abrió con 'Sin noticias de Holanda', el tema con el que debutó en el año 2003, y con el que llegó a vender más de 400.000 copias. Tras una breve presentación en la que agradeció al público su presencia comenzó un viaje por los temas más destacados de su carrera. 'Piratas del bar Caribe', 'Un violinista en tu tejado' o 'Caminando en tu tejado' destaron la locura entre el público que coreó su nombre en varias ocasiones y estuvo animando sin parar durante las dos horas de espectáculo.

Un show que el cantante se vio obligado a parar hasta en tres ocasiones por mareos que sufrieron varias de las personas que se encontraban en las primeras filas, de los que él se percató desde el escenario.

Melendi estuvo cercano y buscó el humor con el público, quería hacerles disfrutar con su música, pero también sacarles una sonrisa y bromeó con ellos durante toda la noche. Hubo tiempo para todo, hasta para cantar cumpleaños feliz a una joven que estaba entre el público y que celebraba sus 15 años.

Fernando Alonso y Extremoduro

Sin olvidar sus orígenes, a los que Ramón Melendi recurrió en varias ocasiones para explicar algunas de sus letras, dedicó una de sus canciones a otro asturiano, Fernando Alonso estuvo presente en el concierto a través de una de las letras que el cantante le compuso hace años.

Otro de los homenajes de la noche, y que emocionó al público fue la canción a Extremoduro. Con ella Melendi quiso reconocer la buena música de la región con una de las bandas que según reconoció marcó su vida y su carrera.

Antes de despedirse hizo un repaso por sus últimas letras, como 'Tu jardín con enanitos' o 'Cheque al portamor', que fueron las canciones con las que el compositor comenzó a alejarse de la rumba que marcó sus inicios para seguir una línea más pop.

Algo más de dos horas de concierto, que al público se le supieron a poco, por eso cuando se despidió a las doce y veinte de la noche le pidieron que se quedará. A lo que Melendi y su banda accedió para tocar tres temas más y despedirse con un mensaje. «Hagamos que no todos los miedos sean importantes, que no todos los sueños sean durmiendo y hagamos que no todas las despedidas sean amargas«.

Así salió Melendi del escenario pacense, un lugar al que volvió casi diez años después y que se llenó de fans que comenzaron a llegar a primera hora de la tarde para coger los mejores sitios. Otros lo hicieron a última hora de ahí el atasco que se originó desde el Puente Real hasta el recinto ferial, donde muchos tardaron alrededor de 20 minutos en llegar.

Un tiempo que sin duda mereció la pena para Mari Carmen Moreno que el de ayer fue el tercer concierto al que fue de Melendi y salió más que contenta. «No hay nadie como él ha sido un espectáculo en cunto a iluminación, sonido y calidad. Se supera en cada gira».