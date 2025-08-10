La matronas del Materno Infantil de Badajoz denuncian falta de personal y medios Aseguran que no hay suficientes especialistas de su disciplina y que el SES cubre su puestos con personal que no está cualificado

Natalia Reigadas Badajoz Domingo, 10 de agosto 2025, 23:06 Comenta Compartir

Las matronas del Hospital Materno Infantil de Badajoz denuncian que las madres y los niños recién nacidos atendidos en este servicio están en peligro porque no hay suficientes especialistas de esta disciplina. Estos sanitarios llevan alertando de esta situación desde el pasado mes de febrero y anuncian que llevarán a cabo movilizaciones si el SES no les ofrece una solución.

Estos profesionales aseguran que han pasado un año realizando jornadas extraordinarias para cubrir el déficit de matronas en este centro sanitario. De tal manera que los horarios, indican, han llegado a las 40 horas semanales. Finalmente se negaron a seguir con esta «sobrecarga asistencial». «Esta decisión responde tanto a la evidente merma en la calidad de la atención humano-sanitaria, como al grave agotamiento físico y emocional de las profesionales implicadas».

«Ante esta situación, la respuesta por parte de los responsables sanitarios ha sido recurrir a una infradotación encubierta mediante la cobertura con personal no especializado: enfermeras generalistas o residentes en formación. Esta medida cosmética crea la apariencia de una dotación adecuada, pero no proporciona la capacitación necesaria para atender partos complejos, emergencias obstétricas, cuidados neonatales críticos y en general cualquier cuidado especializado en este campo», añaden las matronas en un comunicado enviado este domingo.

Cuántas matronas hay

En cuanto a la situación concreta, los servicios mínimos establecidos son seis matronas por turno distribuidas en tres matronas para el área de paritorio, urgencias y puerperio, dos en la planta de patología gravídica y una matrona en turno de mañana en la planta de tocología para cuidados del neonato y asistencia a la lactancia materna. «Sin embargo, de forma reiterada, estos servicios mínimos no se han respetado, estando actualmente en la planta de patología gravídica una matrona y una enfermera generalista de manera sistemática y la matrona del turno de mañana de tocología ha sido sustituida por una enfermera generalista», denuncian las especialistas.

Aseguran que, en el último mes y medio, han acumulado más de 350 horas sin contabilizar con los servicios mínimos. Además, en momentos de alta presión asistencial, «no se dispone de refuerzos». «Esta situación ha derivado en un incremento inaceptable del riesgo asistencial. Cuando una sola matrona debe asumir simultáneamente la atención al parto, el seguimiento posparto y posibles urgencias obstétricas, cada minuto cuenta. Incidentes como una hemorragia postparto o una pérdida de bienestar fetal pueden pasar de ser manejables a convertirse en situaciones de amenaza vital».

Esta realidad afecta directamente a las más de seis mil gestantes atendidas anualmente en el área de salud, «generando una creciente alarma social: madres y familias acuden al hospital con la incertidumbre de si recibirán la atención experta, segura y continuada que les corresponde por ley y por principios éticos, y que el Servicio Extremeño de Salud tiene el deber de garantizar», añaden las afectadas.

A ello se suma, denuncian, el cierre de la segunda planta de ginecología, asumiendo a dichas pacientes en la cuarta planta, «sin el aumento de personal ni material adecuados, más el incremento significativo de pérdidas gestacionales y la reciente incorporación de la atención a las Interrupciones Legales del Embarazo (ILE), situaciones que requieren una atención especializada, integral y humanizada».

Esta situación ha provocado la fuga de profesionales de este área sanitaria, dicen las matronas pacenses.

Por todo ello, «exigimos de forma inmediata la ampliación urgente de la bolsa de empleo de matronas para garantizar una cobertura justa y adecuada en tiempo y forma, la conversión de los contratos precarios en contratos estables, la convocatoria de oposiciones con mayor frecuencia y con una oferta amplia que recoja la mayoría de las plazas disponibles, la retirada inmediata de la resolución que permite a residentes sin título asumir turnos asistenciales, la actualización de las compensaciones económicas de las matronas, actualmente abonadas como enfermeras generalistas».

De persistir la falta de respuesta institucional, el colectivo de matronas del Hospital Materno-Infantil de Badajoz iniciará movilizaciones periódicas hasta que se adopten las medidas requeridas, concluyen.

Temas

salud

Badajoz

SES