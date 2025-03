Maratón de patinaje solidario en Badajoz

R.H. Lunes, 16 de diciembre 2024, 11:48 Comenta Compartir

El sábado 28 de diciembre se celebra la II Patinada y Mini Maratón Roller Solidaria Iberocio 2024 en la ciudad de Badajoz. Una oferta de ocio organizada por el Ayuntamiento de Badajoz, Institución Ferial de Badajoz (Ifeba) y el Club de patinaje Inline Badajoz. Se trata de un evento solidario donde lo recaudado se destinará a la Fundación Banco de Alimentos de Badajoz.

El objetivo principal es «fomentar el deporte y el patinaje en línea en una jornada festiva para toda la familia y colaborar en la recogida de productos para el Banco de Alimentos de Badajoz». Por eso, todos los participantes deberán donar un kilo de comida o un litro de leche para obtener el dorsal de participación.

A partir de las 9.00 horas del sábado 28, comenzará la preparación y limpieza del circuito de cara a los eventos de la mañana. La entrega de los dorsales y recogida de alimentos empezará a partir de las 10.00 horas, hasta las 10.30 horas, cuando comienza la 'Mini-Maratón infantil Iberocio 2024'. Una vez finalizada la Mini-Maratón, dará comienzo la 'Patinada Popular Iberocio 2024' a las 11.30 horas. A las 12.30 horas de la mañana y tras finalizar los dos eventos, tendrá lugar la entrega de trofeos de la Mini-maratón infantil en la explanada Oeste de IFEBA, y una pancetada para los participantes.

La prueba discurre por un circuito cerrado de asfalto en el Recinto Ferial de Badajoz y alrededores. El circuito permanecerá cerrado al tráfico durante su desarrollo, excepto los vehículos autorizados por la Organización.

El plazo de inscripción será del 14 al 27 de diciembre de 2024 a las 14.00 horas, o al alcanzar el número máximo de inscripciones.

Mini-Maratón Roller Infantil

La competición infantil comienza a las 10.30 horas y está destinada a todos los patinadores que lo deseen, contemplados en las categorías que se detallan. Se garantizará la participación de los primeros 200 inscritos.

Los menores de 14 años deberán ir acompañados por el padre, madre, tutor legal o un adulto que se haga responsable del menor durante el evento.

La categoría Mini, para los nacidos a partir de 2019 (hasta 5 años) recorren un total de 200 metros. Categoría Pre Benjamín, para los nacidos en 2017 y 2018 (6 y 7 años) recorren 500 metros. Categoría Benjamín Nacidos en 2015 y 2016 (8 y 9 años) recorren 1000 metros.Categoría Alevín Nacidos en 2013 y 2014 (10 y 11 años), recorren 1500 metros. Y la última categoría, la Infantil, para los nacidos en 2011 y 2012 (12 y 13 años) recorren un total de 2000 metros.

El control de la carrera se llevará a cabo por jueces designados por la Organización, y es obligatorio el uso de protecciones (muñequeras, rodilleras y coderas) y casco.

Ampliar Mapa recorrido Mini-Maratón Roller Infantil en IFEBA 2024.

Patinada Popular

Para la patinada popular el único requisito para participar es tener autonomía en desplazamiento y saber frenar. Esta actividad comienza a las 11.30 horas. Es recomendable el uso de protección (muñequeras, rodilleras y coderas) y casco.

Ampliar Mapa recorrido Patinada Popular IFEBA 2024

La Organización podrá, en cualquier momento, solicitar la acreditación de los datos reflejados en el formulario de inscripción. La irregularidad o falsificación de estos podrá suponer la descalificación inmediata.

Se descalificará a todo patinador que no complete el recorrido oficial de la prueba, acorte el recorrido, patine sin dorsal, lo manipule o use el de otro patinador; no se atenga al reglamento o no lleve el equipo de protección obligatoria (mini-maratón).