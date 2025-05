Manuel Borrego, elegido secretario general del PSOE en la provincia de Badajoz

Redacción Sábado, 10 de mayo 2025, 22:28 | Actualizado 23:05h. Comenta Compartir

Manuel Borrego ha sido elegido secretario general del PSOE en la provincia de Badajoz en el congreso provincial del partido celebrado en la jornada del sábado. Era el único candidato que se presentaba para sustituir a Rafael Lemus.

El congreso provincial se ha desarrollado en el centro cultural Alcazaba de Mérida y ha contado con la presencia del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Planas; del secretario general de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo; del expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y del alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, entre otras autoridades.

Fue Gallardo quien clausuró la cita y lo hizo defendiendo la lucha de los socialistas para frenar la reversión y el peligro que supone el gobierno de Guardiola para los derechos conquistados. Un gobierno que, como ha afirmado, se caracteriza por oponerse a todas las conquistas «porque son la Extremadura del no y mientras que los socialistas somos la Extremadura del sí».

En este sentido, se ha referido a la gestión del gobierno del PP en Extremadura que ha votado en contra de la Ley de Vivienda, la reducción de la jornada laboral, contra el decreto de medidas para paliar los efectos de los aranceles, la subida de las pensiones y donde ni siquiera han sabido gestionar la crisis del apagón eléctrico. Así lo ha recordado el líder de los socialistas, quien se ha referido y denunciado también que la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura vaya ser derogada por el PP junto a sus socios de Vox.

El secretario general de los socialistas ha presentado al PSOE como el partido que defiende y conecta con la ciudadanía, una razón, ha afirmado, por la que «vienen a por nosotros y todo lo que han construido los gobiernos socialistas, algo que no puede decir el gobierno de Monago ni el de Guardiola». «Saben que el PSOE es el partido que mejor representa los intereses de los extremeños y extremeñas y cuando me atacan o atacan a Pedro Sánchez, no lo hacen por quienes somos, sino porque somos del PSOE».

Ministro Planas

Por su parte, el ministro Planas ha criticado la «cortedad de miras y el escasísimo patriotismo» del PP y Vox, al no apoyar el plan de respuesta contra los aranceles de Trump convalidado esta semana en el Congreso de los Diputados.

En ese sentido, Planas ha lamentado que a pesar de que «España es un gran país», tiene «una derecha muy pequeñita y con una visión muy corta», ya que «cuando ha llegado la hora de retratarse, de votar», el PP «en lugar de apoyar a España y a nuestros agricultores y ganaderos, ha decidido apoyar a Vox», que es el partido que le permite estar en gobiernos autonómicos, como la Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón, Castilla y Legón, Murcia, Baleares«.

«Eso justifica que no se apoyen las medidas del Gobierno de España para apoyar a nuestras empresas, a nuestros agricultores y ganaderas, en absoluto», ha criticado Luis Planas, quien la lamentado la «cortedad de miras y el escasísimo patriotismo» del PP y Vox.

A juicio del ministro de Agricultura, «no hay una oposición en ningún país de la Unión Europea que ante una situación como ésta, no haya apoyado las medidas propuestas por el Gobierno», ha dicho.

Planas se ha referido a la Política Agrícola Común (PAC) sobre la que ha defendido que desde el Gobierno de España han «intentado que los beneficiarios prioritarios fueran nuestros pequeños y medianos agricultores», con una medida de «pago redistributivo y de límite al máximo de las percepciones, que es la primera vez que se adopta en una PAC en España».

También ha valorado que la Ley de Cadena Alimentaria «ha conseguido desterrar la venta a pérdida», y que ahora la Comisión Europea «copia» para «integrarla en lo que es el futuro también de la legislación europea», ha concluido. .

Finalmente, y en materia de regadíos, el ministro de Agricultura ha destacado que el Gobierno ha invertido en Extremadura 200 millones, 17 actuaciones que «contribuyen, sin duda, al presente y futuro de nuestra agricultura», mientras que en materia de seguros agrarios, Extremadura recibirá 30 millones de euros, que supone «triplicar la aportación que hace la Junta de Extremadura para apoyar a ese instrumento tan fundamental», ha concluido.

Rafael Lemus

El secretario general saliente del PSOE de la provincia de Badajoz, Rafael Lemus, ha advertido en su intervención en el congreso que el Gobierno de María Guardiola está «entregándole las llaves de Extremadura a la ultraderecha», al tiempo que ha instado a su formación a no dejar de luchar «contra las injusticias».

«María Guardiola, de lunes a jueves, se quiere erigir como la nueva Rosa de Luxemburgo, los jueves le entrega el Boletín Oficial de Extremadura a la ultraderecha y de viernes a domingo descansa», ha considerado Lemus.

De esta manera, Lemus ha entregado este sábado el testigo de su cargo, tras 12 años, al nuevo secretario general del PSOE de la provincia de Badajoz, Manuel Borrego, recomendándole que «mire por el espejo retrovisor y tome nota» de algunos de los pasos que dieron otros miembros del partido, como el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara.

«Es verdad que a cada tiempo sus respuestas, pero hay elementos que no fallan», ha reflexionado el líder saliente de los socialistas en la zona pacense, haciendo extensiva esta recomendación a otros cargos al frente del partido en la actualidad, como el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.

Durante su intervención, Lemus también ha querido reivindicar al Ejecutivo central encabezado por Pedro Sánchez como un Gobierno que «desde el minuto uno» ha «derribado muros» como el de la precariedad laboral, el techo de cristal e incluso del Valle de los Caídos para que «las miles de personas que están ahí enterradas no tengan que compartir su lecho de muerte con quien los mandó matar».

Cargos en la ejecutiva provincial

Manuel Borrego Rodríguez, secretario general.

Miguel Ruiz Martínez, presidente.

Manuela Frutos Gama, presidenta de honor.

José María Sánchez Sánchez, vicesecretaria general de coordinación.

Ana Belén Fernández González, vicesecretaría regional.

María de la Cruz Rodríguez Vegazo, secretaría de organización.

Francisco Conde Cambero, secretaría adjunta a organización.

Gonzalo Romero Barba, secretaría de comunicación política.

Juan María Delfa Cupido, portavocía.

Catalina Galán Banderas, secretaría de Igualdad.

Abel González Ramiro, secretería de política municipal.

María Piedad Álvarez Cortés, secretaría de relaciones institucionales.

Manuel Gómez Parejo, secretaría de empleo.

Francisco Jiménez Araya, secretaría de acción electoral.

Mónica López Cabezas, secretaría de dinamización agrupaciones y militancia.

Andrés Jesús Pérez Palma, secretaría de apoyo a grupos en oposición.

Alba Flores Hormeño, secretaría de política transversal para la juventud.

Francisco José Farrona Navas, secretaría de formación y asesoramiento a cargos electos.

Francisco Buenavista García, secretaría de políticas sociales, secretaría de educación, formación profesional y universidad.

Ana Belén Valls Muñoz, secretaría de políticas sociales.

Miguel Rodríguez Agudo, secretaría de estrategia y programas.

Jesús Santos Herrojo, secretaría de reto demográfico.

Raquel Castaño Peña, secretaría de desarrollo sostenible y Ods.

María Luisa Ríos Gómez, secretaría de diálogo social.

Rita María Muñoz Tejado, secretaría de ciencia, innovación e investigación.

Luis David Zapata Macías, secretaría de salud y consumo.

María José Fernández Hormigo, secretaría de dependencia, inclusión, infancia y familia.

Isabel Ballesteros Guerrero, secretaría de de mayores.

Isabel Salas Miravete, secretaría de diversidad y LGTBI.

Raúl Jareño Crespo, secretaría de autónomos y pymes.

Aitor Vaquerizo Morales, secretaría de economía, desarrollo industrial e innovación empresarial.

Isabel Garduño Carmona, secretaría de comercio.

José Antonio Lianes Vera, secretaría de cultura, patrimonio y tradiciones.

Ángel Morillo Sánchez, secretaría de deporte.

Ana Belén Cabañas Noriega, secretaría de vivienda.

José Alberto Méndez Venegas, secretaría de agenda urbana.

María José Serrano Rastrojo, secretaría de cooperación al desarrollo y relaciones con Portugal.

Francisco Javier Hormigo Oliva, secretaría de movilidad e infraestructuras.

Judith Olivares Muñoz, secretaría de entidades locales menores y pedanías.

Cristina Romero Salgado, secretaría de desarrollo rural.

Oscar Díaz Hernández, secretaría de mancomunidades.

Beatriz González Fernández, secretaría de grupos de acción local.

María Julia Gutiérrez Dios, secretaría de turismo.

Antonio Blázquez Rodríguez, secretaría de agricultura y ganadería.

Juan Manuel Ortiz Paredes, secretaría de caza y pesca.

Francisco Javier Fernández Cano, secretaría de transición energética y cambio climático.

Magdalena Cuevas Luengo, secretaría de movimientos asociativos.

Isabel María Moriche Pereo, secretaría de mujeres rurales.

Adolfo Luis Pérez Álvarez, secretaría de memoria democrática.

Juan Manuel Iglesias Carrillo, secretaría de libertades públicas.

Marina Márquez Castillo, secretaría contra la violencia de género.

María Isabel Moreno Jariego, secretaría del tercer secdtor.

Marco Antonio Morales Jalamillo, secretaría de cohesión territorial y Unión Europea.