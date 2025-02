Más de cien personas buscan por la zona del río a la mujer desaparecida en Badajoz

M. I. Hidalgo Badajoz Viernes, 26 de enero 2024, 09:09 | Actualizado 10:16h. Comenta Compartir

Aumenta la preocupación por Manoli y continúan los trabajos de búsqueda en Badajoz. Este viernes, además de los cuerpos de seguridad, familiares, amigos y voluntarios se han echado también a la calle para localizar a esta vecina de San Fernando de la que no se sabe nada desde hace cuatro días.

Policía Nacional y Protección Civil coordinan este viernes un dispositivo de búsqueda conjunto en el que participan más de cien personas. También cuenta con el apoyo de la Policía Local. Estas labores de rastreo han arrancado a las nueve de la mañana y los grupos han salido desde la margen derecha del parque del río, a la altura del Puente de Palmas.

En ese punto se han organizado los diferentes grupos que están painando la orilla del río Guadiana a su paso por Badajoz. Los participantes se han unido en grupos de diez y cada uno de ellos va dirigido por efectivos de la Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil o miembros de la plataforma Adonay que se dedica a la búsqueda de desaparecidos.

Los trabajos de búsqueda se centran en la zona del río, especialmente las orillas. Los grupos se han distribuido a lo largo del cauce, que se ha dividido en tres zonas diferente para hacer una búsqueda más efectiva.

Una parte de los participantes han comenzado a peinar el río desde el Puente de Palmas en dirección aguas arriba (hacia la cantina de Gévora); otra parte se han dirigido desde el puente aguas abajo; y un tercer grupo busca desde el azud hacia el puente 25 de abril (la Ronda Sur).

Los profesionales han dado algunas indicaciones a los asistentes antes de que empezara la batida. Les han recomendado que observen bien la zona de la orilla del río y que se fijen bien en los lugares en los que hay maleza, ya que podría ocultar cualquier pista. También les han explicado que ante cualquier sospecha, se pongan en contacto con el puesto de mando.

Este despliegue se iba a realizar la tarde del jueves pero por razones operativas no fue posible.

Esta iniciativa llega tras varios días sin saber nada del paradero de Manoli.

La Policía Nacional mantuvo activo este jueves el operativo de búsqueda en la zona del río Guadiana a su paso por la ciudad, donde la buscan desde principios de semana. Ayer, además, el dispositivo integrado por los agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana y la Policía Judicial de la Comisaría de Badajoz se reforzó con la incorporación de un helicóptero que aporta la Policía Nacional de Sevilla. Este viernes el helicóptero ya se ha retirado.

El objetivo es encontrar a Manuela Castillejo Calderón, de la que no se sabe nada desde la tarde del pasado lunes. Se cree que esta mujer, de 67 años, fue a pasear esa jornada por los parques del río. Aunque no solía salir mucho, no resultó extraño que lo hiciera ese día ya que hacía sol y la jornada era agradable. De hecho, según explicaron desde su entorno, indicó a uno de sus hijos que había decidido ir a dar una vuelta. Todo parecía normal hasta que llegó la noche y se percataron de que no había regresado a casa.

El barrio de San Fernando se encuentra estos días empapelado con las fotos y los carteles informativos sobre su desaparición. Esta petición de ayuda se puede ver colgada en farolas y árboles del parque.

Sus vecinos se encuentran consternados. La noticia les ha pillado por sorpresa y no hacen más que preguntarse qué le habrá ocurrido. «Estuve con ella dos días antes de desaparecer, me estuvo enseñando fotos de su nieta. Tiene varios, pero ha vuelto a ser abuela hace poco y estaba ilusionada», contaba emocionada su vecina de escalera Mila Pavo, que subraya que es una persona «buenísima».

Manuela está separada y vive sola en su casa, situada en la calle Miguel de Unamuno de este barrio ubicado en la margen derecha del río Guadiana a su paso por Badajoz. Tiene dos hijas y un hijo que permanecen muy pendientes de ella y que estos días no han parado de rastrear la ciudad buscando a su madre. Tras esperar durante horas alguna señal, decidieron ir a denunciar su desaparición a la Comisaría de la Policía Nacional de Badajoz el martes por la mañana. Sus familiares se encuentran especialmente inquietos porque no llevaba el teléfono móvil encima. Dejó también en casa el resto de sus pertenencias, como la documentación. Ante la falta de noticias decidieron salir a recorrer la ciudad para buscarla. Vecinos y amigos están apoyando a la familia. De hecho, participaron en esta búsqueda que continúa este viernes.

«Nunca te esperas que alguien va a desaparecer, la noticia nos ha dejado a todos muy consternados y lo que queremos es que aparezca cuanto antes», afirmaba María, otra de las vecinas del bloque que conocía a Manuela.