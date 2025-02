La Policía busca en el río Guadiana a la mujer desaparecida desde el lunes en Badajoz

Tania Agúndez Badajoz Miércoles, 24 de enero 2024, 12:15 Comenta Compartir

Ya han pasado dos días y no saben nada de Manuela. Familiares y amigos de Manuela Castillejo Calderón continúan muy preocupados por esta vecina de la barriada pacense de San Fernando de la que no saben nada desde la tarde del pasado lunes.

La Policía Nacional está llevando a cabo este miércoles un operativo de búsqueda por la zona del río Guadiana a su paso por Badajoz. Estas labores las están desarrollando agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Badajoz, en colaboración con la Policía Judicial.

Se cree que esta mujer, de 67 años, fue a pasear ese día por la zona. Aunque no solía salir mucho, ese día no resultó extraño que lo hiciera ya que hacía sol y la jornada estaba agradable. De hecho, según explican desde su entorno, indicó a uno de sus hijos que había decidido ir a dar una vuelta. Todo parecía normal hasta que llegó la noche y se percataron de que no había regresado a casa.

Manuela está separada y vive sola en su casa, situada en la calle Miguel de Unamuno de este barrio ubicado en la margen derecha del río Guadiana a su paso por Badajoz. Tiene tres hijos que permanecen muy pendientes de ella y que estos días no han parado de rastrear la ciudad buscando a su madre. Tras esperar horas alguna señal, decidieron ir a denunciar su desaparición a la Comisaría de la Policía Nacional de Badajoz el martes por la mañana. Sus familiares se encuentran especialmente inquietos porque no llevaba el teléfono móvil encima. Dejó también en casa el resto de sus pertenencias, como la documentación.

Ante la falta de noticias decidieron también recorrer la ciudad para buscarla. Durante la jornada del martes buscaron principalmente por diferentes áreas del río, donde creen que podría haber ido a pasear.

Vecinos y amigos están apoyando a la familia. De hecho, han participado en esta búsqueda que continúa este miércoles.

Descripción

Manuela mide 1,63 de estatura y pesa unos 50 kilos. Es de complexión normal, tiene los ojos marrones y lleva el pelo corto y canoso. La última vez que fue vista vestía con pantalones vaqueros, jersey y abrigo marrón. Se trata de una persona de alta vulnerabilidad.

Su descripción se ha difundido intensamente en Badajoz en las últimas horas por si algún vecino puede aportar algún dato. Cualquier persona que tenga información sobre su paradero puede ponerla en conocimiento del 112 o del 091.

La Policía Judicial está a cargo de la investigación.

Igualmente, cuentan con el apoyo y colaboración de diferentes asociaciones que se dedican a la búsqueda de personas desaparecidas, la plataforma Adonay o SOSdesaparecidos.

«La policía está haciendo las gestiones oportunas y, por lo tanto, no hay ningún dato que pudiera aportar ahora mismo», ha señalado por su parte el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, quien ha subrayado que la Policía continúa con la investigación para dar con su paradero.