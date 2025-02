La familia de la desaparecida en Badajoz pide colaboración ciudadana para una batida este viernes

Tania Agúndez y María Isabel Hidalgo Badajoz Jueves, 25 de enero 2024, 10:47 Comenta Compartir

Aumenta la preocupación por Manoli y se intensifica su búsqueda en Badajoz. Helicópteros de Sevilla se unieron este jueves a las labores de rastreo para intentar localizar a la mujer desaparecida en la capital pacense. Familiares y amigos de esta vecina de San Fernando llevan ya tres días sin saber nada de su paradero y con el paso del tiempo aumenta la inquietud en su entorno.

Los trabajos de rastreo no se detienen y este jueves la Policía Nacional mantuvo activo el operativo de búsqueda en la zona del río Guadiana a su paso por la ciudad, donde la buscan desde principios de semana. Hoy, además, el dispositivo integrado por los agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana y la Policía Judicial de la Comisaría de Badajoz se reforzó con la incorporación de un helicóptero que aporta la Policía Nacional de Sevilla.

La Policía Nacional y Protección Civil realizarán este viernes, a partir de las 9 horas, un dispositivo de búsqueda conjunto. A esta convocatoria se ha sumado la familia, que está pidiendo colaboración ciudadana a través de las redes sociales. Los efectivos partirán desde la margen derecha junto al Puente de Palmas.

Hay que recordar que este despliegue se iba a realizar la tarde de este jueves, pero, por razones operativas, no será posible, indica el cuerpo.

El objetivo es encontrar a Manuela Castillejo Calderón, de la que no se sabe nada desde la tarde del pasado lunes. Se cree que esta mujer, de 67 años, fue a pasear esa jornada por los parques del río. Aunque no solía salir mucho, no resultó extraño que lo hiciera ese día ya que hacía sol y la jornada estaba agradable. De hecho, según explican desde su entorno, indicó a uno de sus hijos que había decidido ir a dar una vuelta. Todo parecía normal hasta que llegó la noche y se percataron de que no había regresado a casa.

El barrio de San Fernando se encuentra estos días empapelado con las fotos y los carteles informativos sobre su desaparición. Esta petición de ayuda se puede ver colgada en farolas y árboles del parque.

Sus vecinos se encuentran consternados. La noticia les ha pillado por sorpresa y no hacen más que preguntarse que le habrá ocurrido. «Estuve con ella dos días antes de desaparecer, me estuvo enseñando fotos de su nieta. Tiene varios, pero ha vuelto a ser abuela hace poco y estaba ilusionada», contaba emocionada su vecina de escalera Mila Pavo que subraya que es una persona «buenísima».

Manuela está separada y vive sola en su casa, situada en la calle Miguel de Unamuno de este barrio ubicado en la margen derecha del río Guadiana a su paso por Badajoz. Tiene dos hijas y un hijo que permanecen muy pendientes de ella y que estos días no han parado de rastrear la ciudad buscando a su madre. Tras esperar horas alguna señal, decidieron ir a denunciar su desaparición a la Comisaría de la Policía Nacional de Badajoz el martes por la mañana. Sus familiares se encuentran especialmente inquietos porque no llevaba el teléfono móvil encima. Dejó también en casa el resto de sus pertenencias, como la documentación. Ante la falta de noticias decidieron salir a recorrer Badajoz para buscarla. Vecinos y amigos están apoyando a la familia. De hecho, han participado en esta búsqueda que continúa este jueves.

«Nunca te esperas que alguien va a desaparecer, la noticia nos ha dejado a todos muy consternados y lo que queremos es que aparezca cuanto antes», afirmaba María, otra de las vecinas del bloque que conocía a Manuela.

Ampliar Helicóptero realizando labores de búsqueda. J. V. Arnelas

Descripción

Manuela mide 1,63 de estatura y pesa unos 50 kilos. Es de complexión normal, tiene los ojos marrones y lleva el pelo corto y canoso. La última vez que fue vista vestía con pantalones vaqueros, jersey y abrigo marrón. Se trata de una persona de alta vulnerabilidad.

Su descripción se ha difundido intensamente en Badajoz en las últimas horas por si algún vecino puede aportar algún dato. Cualquier persona que tenga información sobre su paradero puede ponerla en conocimiento del 112 o del 091.

La Policía Judicial está a cargo de la investigación.

Igualmente, cuentan con el apoyo y colaboración de diferentes asociaciones que se dedican a la búsqueda de personas desaparecidas, como la plataforma Adonay y SOSdesaparecidos.