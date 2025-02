Luciano Baños, yerno de Manuela: «Queremos encontrarla ya, antes de que el sufrimiento sea mayor»

Se cumple una semana de la desaparición de Manuela Castillejo. La familia de la vecina de San Fernando que salió de casa el pasado ... lunes continúa con las batidas por los márgenes del río Guadiana, donde se cree que pudo ir la desaparecida.

La zona del Pico ha sido el punto de partida por el que este lunes familiares, amigos de la familia y ciudadanos anónimos ha continuado con la búsqueda conjunta con la Policía Nacional, que comenzó el pasado viernes. La niebla que ha estado presente hasta las doce del mediodía ha impedido la búsqueda por aire, de forma que el helicóptero de la Policía Nacional no ha podido sumarse a las labores de rastreo.

Sí se incorporarán a lo largo del día la Unidad Canina de la Policía Nacional, que se ha desplazado este lunes desde Madrid para intentar localizar a Manuela. Así, lo ha confirmado el yerno de la desaparecida, Luciano Baños, que por primera vez ha hecho declaraciones a los medios. «La policía está en contacto constante con nosotros. Sentimos que esto se nos viene grande porque es algo que nunca piensas que te va a tocar«, afrima.

El yerno de Manuela cuenta que en la última semana la policía les ha explicado los pasos a seguir. «Nos han dicho que hay que esperar unos tiempos. Hoy ya se incorpora la unidad canina y estamos esperando que nos confirmen si próximamente lo harán los buzos para mirar en el río», contaba angustiado Luciano Baños.

La búsqueda en las aguas del Guadiana es una de las esperanzas de la familia. «Nos parece lógico que los buzos se unan a la búsqueda. Mi suegra solía pasear al lado del río, es la única pista que tenemos. Mirar en el Guadiana es una forma de descartar que pueda estar en el río», sentencia.

Desaparición compleja

Manuela Castillejo salió de casa sin ningún tipo de documentación, lo que agrava la angustia de la familia. «No se llevó dinero, ni identificación, ni móvil. Esto complica la búsqueda, es una desaparición muy compleja. Estamos dando palos de ciego. Buscamos sin tener una pista, nos centramos en los lugares donde pensamos que ha podido ir», subraya Baños, que relata que Manuela solía ir a caminar por la margen derecha del Guadiana.

El clima que se ha dado en las últimas semanas en Badajoz complica la búsqueda. «El río creció con las últimas lluvias y esto ha hecho que los accesos a los márgenes no sean muy buenos. Si no encontramos nada aquí tendremos que ampliar el área de búsqueda, pero por probabilidad queremos centrarnos en el río».

Esta última semana ha sido un sinvivir para la familia, así lo describe Luciano Baños, que relata que se aferran a cualquier esperanza porque lo peor para ellos es no tener ninguna pista del paredero de Manuela. «Sus hijos están siendo muy fuertes, pero queremos encontrarla lo antes posible para evitar que el sufrimiento sea mayor», afirmó.

60 voluntarios

Alrededor de 60 personas se han sumando a la batida de este lunes, que ha recorrido todos los márgenes del Pico hasta llegar al puente de la autopista. «El viernes tuvimos una respuesta increíble, el resto de días ha sido menor pero hay mucha gente apoyándole y la familia está muy agradecida», declaraba a Hoy desde la plataforma de desaparecidos Adonay, Mari Ángeles Ortiz.

Desde Adonay aseguran que los ánimos cada vez están más bajos, el paso del tiempo les hace sentir que cada día hay menos posibilidades de encontrarla con vida. «Es una persona con una edad, las noches son muy frías y lleva ya una semana fuera de su casa», afirma Ortiz.

«Esta siendo muy duro para la familia y lo que queremos es que aparezca cuanto antes», afirmaba Agustín Amaro, que ha participado en todas las batidas que se han celebrado desde el viernes. Agustín es el suegro de una de las hijas de Manuela. «Ha sido una semana horrible, cada día es peor que el anterior porque pasa el tiempo y no sabemos nada, sus hijos lo están pasando muy mal«.

Ampliar Voluntarios rastrean en los márgenes del rio Guadiana a su paso por la zona conocida como El Pico. PAKOPÍ

También ha participado todos los días en las batidas David Vinagre, amigo de la familia. «No hay pistas, no hay señales... Hay mañanas de mucha niebla y mucho barro y está siendo duro y complicado», comentaba Vinagre mientras rastreaba las orillas del río. «Hay zonas a las que hemos intentado acceder pero con la crecida del río es imposible. Tienen que hacerlo con el dron o con otros medios», zanja.

Por primera vez se ha unido hoy a la búsqueda Raquel Espada. «Conozco a la familia, no he podido ayudar antes en la búsqueda pero me he unido hoy. Esta siendo complicado y los ánimos están ya muy bajo. Esperemos que llegue ya la unidad canina y que todo acabe pronto».