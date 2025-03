Las luces de Navidad se retrasan en las calles del Casco Antiguo de Badajoz

A las seis de la tarde, cuando la luz del sol baja, Francisco Pizarro se pone triste. Mientras otras calles anuncian ya alegría ... con un entramado de luces que adelantan una Navidad de compras, la calle más comercial del Casco Antiguo lamenta no tener ni un solo elemento decorativo.

El Ayuntamiento de Badajoz asegura que también les llegará una decoración especial con alumbrado, pero que la instalará en los primeros días de diciembre. Indican que se incluyen en otro contrato distinto al que ha llevado el alumbrado a otras calles del centro y al resto de la ciudad. Este está acogido a las ayudas al centro comercial abierto del Casco Antiguo.

Pero los comerciantes llevan días de desasosiego. Enrique Moreno regenta Strass, una tienda de moda en la esquina de Hernán Cortés con la plaza López de Ayala. «Para nosotros las luces son súper importantes. Esta es la época más fuerte de ventas y ponemos los escaparates con decoración navideña. Se agradecería que las calles estuvieran iluminadas».

En cambio, a dos días que se produzca el encendido oficial de las luces navideñas, Francisco Pizarro no tiene ni una sola lámpara. El viernes por la tarde está previsto que el alcalde accione el botón del encendido en la plaza de España, cerca del gran cono que lleva semanas junto a la Catedral.

En cambio, las vías que conectan la plaza de España y la de la Soledad, como Virgen de la Soledad, Hernán Cortés o Meléndez Valdés no lo harán. Estas también entran en el segundo paquete de luces, al igual que Francisco Pizarro. Hace dos años ocurrió algo similar y montaron el entramado en pocos días tras la quejas de los comerciantes en HOY. «En el puente de la Constitución de 2022, los turistas que venían se extrañaban de que no hubiera luces en esta calle», dice Enrique Moreno, quien recuerda que Francisco Pizarro es una de las entradas al Casco Antiguo y la prolongación de la calle Menacho.

«De la Plaza Alta a la de España no hay luces, tampoco en la calle San Juan» Emilio Vahí Presidente de los comerciantes del Casco Antiguo

Enrique Moreno llamó la pasada semana a la Concejalía de Cultura para preguntar cuándo llegarían los operarios. Y ahí le remitieron a Alumbrado, pero tras unos cuantos intentos sin contactar, se dio por vencido.

También lo ha intentado Sara Dorado, de Dorado Vintage. Es su segunda Navidad en el local de Francisco Pizarro. Antes estaba en la calle Juan Carlos I. «Me he quedado bastante tristona al ver que no ponían luces. Terminas Menacho y no hay continuación hacia el Casco Antiguo. Así no te invitan a subir a la zona histórica ni a seguir paseando cuando se hace de noche».

Además de Strass y Dorado Vintage, hay más moda en Dulce Locura y La Mamarracha. Francisco Pizarro alberga tiendas de empresarios locales que atraen a muchos pacenses. Así ocurre por ejemplo con Espina Hobbies, donde este mes se acercan clientes que buscan juegos diferentes, artículos de modelismo y material de coleccionistas, o la floristería de Marqués de la Vaca, que suele decorar sus escaparates con tanto mimo que los viandantes se quedan varios minutos observándolos.

Semilla y Grano, la galería digital Artex y la Cubana completan una vía que ha ganado paseantes desde que abrió Las Tres Campanas. El restaurante de la plaza de la Soledad vivirá sus primeras navidades como un polo de atracción de muchos pacenses, pero en la plaza donde se ubica apenas hay de momento decoración festiva.

Emilio Vahí, presidente de la asociación de comerciantes del Casco Antiguo no entiende cómo el Ayuntamiento ha planificado la iluminación y dejado fuera del primer lote a la mayor parte de la zona histórica. «De la plaza de España a la Plaza Alta no hay luces, tampoco en la calle San Juan. Todo el que sube desde San Antón se encuentra con que no hay alumbrado, y en San Pedro de Alcántara, de las pocas donde hay, solo han colocado en la mitad».

Por otro lado, el Ayuntamiento ha colocado por primera vez un mercado en la plaza de Santa María para atender a quienes se acerquen al Museo de la Ciudad a ver el Belén Monumental y a los belenes de las iglesias.