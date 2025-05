Las lluvias y los baches atascan coches en el aparcamiento de la Alcazaba de Badajoz

Las lluvias de este invierno han reabierto un problema que se da en el centro de Badajoz desde hace años, los baches en el aparcamiento ... de la Alcazaba. El agua ha hecho que vuelvan a aparecer las correnteras, las zanjas por las que desagua la zona y que provocan que este solar sea peligroso para los coches y los peatones.

Tanto es así que al menos se han producido dos incidentes en los que coches se han quedado atrapados. En ambos casos se ha podido sacar los vehículos, en uno empujando y en otro con la ayuda de una grúa. La situación es tan mala que los propios usuarios han tenido que improvisar soluciones. Hay piedras y tablones instalados en las zanjas para que puedan pasar los neumáticos sin quedar atascados en el desnivel.

«Uno de los tablones lo usaron para sacar un coche que se quedó encajado y lo dejaron allí. Desde entonces se usa para salvar la zanja, cosa que no me parece normal. Yo no me atrevería a meter el coche ahí, pero entiendo la desesperación de la gente porque hay veces que no hay sitio en ninguna parte», detalla Luisa Márquez, que trabaja en un bar del centro. «Como suelo venir de tarde, no lo paso tan mal. Pero por las mañanas es imposible. El aparcamiento de la Alcazaba hace mucha falta, pero estando bien, en condiciones. Así un día va a pasar algo».

El Ayuntamiento de Badajoz ha realizado pequeñas reparaciones en el aparcamiento de este recinto en varias ocasiones, pero los baches vuelven a salir. HOY le ha preguntado por estos nuevos desperfectos, pero no ha recibido respuesta.

Miguel González, un vecino que suele visitar el centro, califica el estado de este aparcamiento «como una mierda», sin dudarlo. Este pacense fue bombero y considera normal que los coches se queden atrapados, augura que un vehículo podría sufrir daños importantes por el estado del firme de esta zona.

«Se abre la correntera porque pasa mucha agua, este año ha sido muy lluvioso, pues el camino está hecho polvo», explica González, que añade que debido a los agujeros, a un coche se le puede pinchar un neumático o incluso desequilibrar la dirección. «Luego el conductor podría pedirle daños al Ayuntamiento, pero tendrá que ver si se los dan».

Faltan plazas

A pesar de todo, el aparcamiento se llena a diario. Miguel González lo justifica por «la falta de estacionamiento en el centro, la única opción es meterlo en un parking subterráneo y pagar. Se han ido eliminando plazas, cada vez más en las zonas donde se han quitado coches y se han hecho plataforma única». Lo mismo opina Estefanía Martín, que suele aparcar en este espacio porque estudia cerca, en las Adoratrices.

Martín califica los baches como «inhumanos». Pero a pesar de ellos afirma que «aparcar aquí es complicado, si no se va alguien cuando llegas, es imposible. Tienes que venir un rato antes para poder encontrar sitio».

«Cuando no encuentro aparcamiento en la Alcazaba, bajo a otra explanada porque si no hay alternativas. Si aparcas más arriba (en los espacios reservados a la universidad y el museo) te multan», se lamenta esta estudiante.

A este respecto Martín propone que se ganen más plazas en el recinto árabe. En concreto hay unas vallas que impiden el acceso a la explanada que hay delante de la ermita de la Consolación y el Rosario, al cruzar la carretera con respecto al aparcamiento más grande. Esta usuaria cree que este solar desocupado también debería estar abierto y se ganarían unas plazas muy necesarias.

En el caso de esta usuaria habitual, esquiva la zanja entrando por otro pasillo y luego saliendo al revés para evitar la peor parte del aparcamiento. Esta maniobra la hacen muchos conductores, pero no es fácil porque, al no haber plazas dibujadas, muchos vehículos aparcan demasiado cerca y los pasos son muy estrechos.

Otro problema habitual en este espacio son los gorrillas. Los días de lluvia no es tan común, pero otros suele haber personas pidiendo dinero a los conductores que quieren hacer uso del aparcamiento de la Alcazaba.