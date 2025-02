'Koru' se hace con el primer puesto de 'Batalla de restaurantes' de Chicote

Ana Isabel Padilla Macías Miércoles, 19 de febrero 2025, 14:56 | Actualizado 15:05h. Comenta Compartir

Alberto Chicote está recorriendo España con su programa 'Batalla de restaurantes' con el objetivo de descubrir los mejores restaurantes y comprobar cómo sus propietarios dan todo para defender su negocio.

En este programa culinario de La Sexta se enfrentan cuatro restaurantes de una misma ciudad especializados en un mismo plato o producto y el ganador, además de ser reconocido como el mejor en su campo, recibe un premio en metálico de 10.000 euros.

'Batalla de restaurantes'llegó a Badajoz para buscar el mejor cerdo ibérico, «un animal del que ya se sabe que se aprovecha todo», explica Chicote en la presentación del programa.

Los restaurantes que se enfrentaron en este nuevo reto fueron Koru, un restaurante de cocina vanguardista situado en Condes de Barcelona y con el chef Manuel Gómez al frente; Tierra Nuestra, el local de Andrés Fernández en la calle Gaspar Méndez de Valdepasillas; el restaurante Bohemia, situado en Jacinta García Hernández y gestionado por Carmen González; y, por último, Mellow Grill, un local capitaneado por Iván Gallego en la avenida de Elvas. Los cuatro tuvieron que demostrar su buen hacer culinario para servir, entre otras elaboraciones, la mejor receta de cerdo ibérico, un clásico de la gastronomía extremeña.

Los dueños de los cuatro establecimientos visitaron y comieron en los restaurantes de sus competidores valorándose entre ello en diferentes categorías, votaciones en las que también participó el famoso chef, siendo su puntuación decisiva para el resultado final.

Tras un programa de vértigo, con muchos choques entre los competidores, las votaciones de los dueños dejaron la clasificación con Koru en primer lugar con un 5,9, en segundo lugar 'Bohemia' con un 4,7, después 'Tierra Nuestra' con un 2,2 y por último 'Mellow Grill'0 con un 2,1, un orden que se mantuvo tras las votaciones de Chicote, que dio la máxima puntuación a 'Koru' que se quedó con un 6 de puntuación media.

Durante la grabación del programa fueron varios los momentos en los que se tachó a Manuel de soberbia por parte de los demás participantes y durante la celebración de su triunfo pareció confirmarse al no expresar demasiada alegría ante la noticia. Tras anunciar Chicote que el ganador era 'Koru', Manuel, su dueño, bajó la cabeza y expresó un escueto «gracias» con una media sonrisa. Después su equipo, contento por el triunfo, fue a abrazarle, ante lo que Manuel les dijo «No celebréis así porque tened en cuenta que tenemos un nivel 10 veces superior, hacedme el favor. Aquí cuenta que tenemos un nivel superior. Hay que reconocerlo, no me voy a poner a la altura de ellos. Ya está».

Fueron varios los momentos de tensión que se vivieron durante el programa con enfrentamientos entre los participantes, si bien hubo una situación histórica al verse Chicote obligado a detener la cata en uno de los locales por el peligro de ingerir lo que se estaba sirviendo y es que, según señaló, la carta que se estaba sirviendo en 'Tierra Nuestra' estaba fermentada.

El dueño de Koru, el restaurante ganador, fue quien señaló la situación ante el mal olor que percibió en su plato pero no fue el único, y es que los demás concursantes también señalaron que sus comidas no estaban bien, por lo que acudieron a Chicote, quien ratificó que los platos no olían ni sabían bien, dirigiéndose a la cocina para pedir al propietario del restaurante, Andrés Fernández, que detuviera la elaboración.

Tras el examen del lugar de Chicote encontraron que el problema venía de las bolsas al vacío en las que estaba la carne ibérica. El concursante, preocupado, se disculpó, ofreciéndose tras el programa con Chicote y sus compañeros a repetir la cata para que no se llevaran esa mala impresión de su cocina.

'Koru', el restaurante ganador

En el año 2024, el cocinero pacense Manuel Gómez, quien fuera dueño de 'Cuchará paso atrás' abrió 'Koru' emprendiendo en solitario por primera vez. El restaurante, que se encuentra en el paseo Condes de Barcelona, es un local coqueto y acogedor decorado con tonos rosas y amarillos y con simbología maorí.

Cuenta con dos cartas; una de día y otra de noche y con una gran carta de vinos con los que maridar las elaboraciones culinarias que ofrecen, siendo todo ello casero, hasta el helado con el que acompañan su famosa tarta de queso.

Una mención especial para 'Bohemia'

'Bohemia', aunque quedó en la segunda posición, recibió un reconocimiento especial de Chicote destacando que es quien mejor prepara el cerdo ibérico entre los 4.

'Bohemia', de Carmen González, se encuentra en la calle Jacinta García Hernández y abre sus puertas por la mañana temprano para servir desayunos, manteniéndose hasta bien entrada la noche sirviendo copas.

