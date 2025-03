Juzgan a dos hombres acusados de ocultar siete kilos de cocaína en la urbanización Los Rostros de Badajoz

Más de siete kilos de cocaína localizados en la urbanización Los Rostros de Badajoz. En torno a esa importante cantidad de droga gira el juicio ... que se celebró este jueves en la Audiencia de Badajoz, que sienta en el banquillo a Ángel M.C. un hombre con antecedentes por narcotráfico, a su esposa, a su hija y a Ángel L.G.R., otro varón que según cree la acusación era el encargado de repartir la droga a domicilio.

El alijo fue localizado junto a una parcela propiedad de la familia procesada. Pero no estaba dentro del recinto en el que había sido autorizado el registro, sino en un gallinero abandonado propiedad del vecino de al lado.

Fue uno de los agentes que inspeccionaban la finca quien levantó una carretilla y localizó el 'taper' con la droga, instante en el que el principal procesado comenzó a decir que esa franja de terreno no formaba parte de su parcela. Al escuchar esta advertencia, el responsable del dispositivo ordenó a ese agente que se retirase hasta que pudieran contactar con el dueño de la finca. Pero el propietario se encontraba en Barcelona y fue un hijo el que fue a la finca para autorizar el acceso a la policía. Para José Duarte, el abogado que defiende al principal procesado, ese hallazgo se realizó sin autorización judicial. Para la Fiscalía, no existe problema legal alguno porque el dueño de la parcela autorizó la entrada.

Sobre esa cuestión deberá pronunciarse el tribunal, al igual que sobre la supuesta falta de motivación de la interceptación de las comunicaciones que esgrimió el letrado de la defensa, quien asegura que las escuchas que motivaron la operación policial no deberían haberse realizado porque no había indicios suficientes.

En todo caso, la droga localizada en Los Rostros no es la única prueba aportada por el juzgado instructor. Existe también la droga incautada a Ángel L.G.R. el día en el que actuó la policía.

Fue el 18 de agosto de 2022 después de que el agente que estaba pendiente de las conversaciones telefónicas les escuchase hablar de una supuesta entrega.

En ese momento la Policía Nacional puso en marcha un dispositivo para seguir el Mercedes Benz GLE 350 en el que se desplazaron desde Los Rostros hasta Badajoz Ángel M.C., que era quien conducía, y Ángel L.G.R.

Los agentes trataron de darles el alto en la carretera de circunvalación, iniciándose una persecución hasta la Ronda Norte, donde Ángel L.G.R. bajó del coche a la carrera para dirigirse a su domicilio. En ese trayecto a pie, explica la Fiscalía, se deshizo de dos envoltorios que contenían 40 gramos de heroína y otros 40 de cocaína. Además. llevaba encima otros 30 gramos de heroína.

Tras este lance, la policía siguió al vehículo, logrando frenarlo en la calle Bilbao tras colisionar con dos coches policiales. En el interior había una máquina de envasar al vacío, una bolsa de plástico y 96 euros en monedas de 50 céntimos.

Después fue registrada la casa del principal procesado en la calle Bravo Murillo, donde fueron encontradas numerosas bolsas de envasar al vacío y una libreta de muelles que, según creen los investigadores, contenía apuntes relacionados con el tráfico de drogas. Igualmente fue registrada la finca de Los Rostros, siendo localizados 7,225 gramos de cocaína con una pureza del 89,65% que podrían haber reportado unos beneficios de 1.758.100 euros.

El principal procesado negó en el juicio dedicarse al narcotráfico y aseguró que la droga hallada junto a su parcela no era suya. Además, garantizó que el dinero que movió en los años investigados, unos 189.000 euros desde 2018 sin contar los 79.400 euros en los que fue tasada su yeguada, se corresponden con la compraventa de gallos de peleas y caballos, con el almacén de ropa para mercadillo que tuvo durante años y con otras actividades económicas que realizó.

Frente a esta afirmación, la Fiscalía indica que la Agencia Tributaria cifra sus ingresos en ese período en solo 23.000 euros.

Ángel M.C. también fue preguntado por las dos viviendas que en fechas recientes ha comprado su familia en la calle Morales, por las cuatro participaciones indivisas adquiridas en Los Rostros y en El Palmar de Verjer de la Frontera (Cádiz), y por la vivienda comprada en la calle Bravo Murillo. También por sus vehículos, entre los que había un Porsche, un Mercedes, un Audi A8 y varios automóviles más.

Sobre los vehículos, explicó que en su gran mayoría no eran suyos y aseguró que eran coches de tercera mano con más de 200.000 kilómetros cuando los adquirió.

De las viviendas y las parcelas, que están puestas a nombre de su mujer y su hija, no pudieron ser preguntadas las dueñas porque solo contestaron a las preguntas de sus abogados. En todo caso, su mujer aseguró que su marido no traficaba con droga y dijo que a ella no la tenía al corriente de sus negocios.

También negó su relación con el narcotráfico Ángel L.G.R. Aseguró que la droga que le incautaron a él era para consumo propio.

Por estos hechos la Fiscalía pide 9 años de prisión para el principal procesado por tráfico de drogas y 6 por blanqueo de capitales. Para su esposa solicita 6 años de cárcel por blanqueo y otros 6 para su hija. Finalmente, propone nueve años de cárcel por narcotráfico para Ángel L.G.R.