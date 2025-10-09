La Junta reactiva la prolongación de la ronda sur hasta la A-5 por la frontera

Rocío Romero Badajoz Jueves, 9 de octubre 2025, 07:33 Comenta Compartir

La Junta de Extremadura reactiva la construcción del tramo 4 de la ronda sur, el que enlazará Ifeba con la frontera. Lo hace dividiendo el tramo en dos etapas para poder terminar el proyecto de la primera y dejar la segunda en suspenso hasta que esté determinada la ubicación exacta de la estación del AVE.

Esto implica una reducción del tramo en unos dos kilómetros y una merma en el proyecto de inversión, aunque el precio final vendrá determinado en los estudios ahora en elaboración.

Desde la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda aseguran que la segunda fase que ahora queda en suspenso se ejecutará cuando tengan los datos que ahora les faltan. El problema está en que no está definido urbanísticamente este sector y, por tanto, no está claro cómo puede ser el enlace de la ronda con la Plataforma Logística del Suroeste Europeo. Junto a la plataforma está prevista la futura estación del AVE, pero se desconoce la ubicación exacta de la futura estación.

Así que en la Consejería han decidido dividir el tramo en dos fases. En la primera dejarán terminado el enlace con la A-5, de manera que darán prolongación al único tramo construido, que comienza en la carretera de Olivenza y termina en el entorno del ferial.

Desde la Consejería insisten en que no significa que este tramo hasta la frontera no se vaya a hacer, sino que lo dejan en suspenso hasta conocer cómo se desarrollará ese suelo. «Se retomará la conexión final cuando se tenga dicha información», insisten las mismas fuentes. «Se trabaja sobre esta primera fase para poder ejecutarla cuanto antes», añaden. Pretenden terminar el proyecto de esta primera fase para tenerlo listo cuando haya disposición presupuestaria.

Para estos cambios ha sido necesario modificar el contrato de redacción de este tramo, que ya ejecutaba la UTE Ingeniería, Consultoría y Gestora del Oeste.

De momento, solo hay un tramo ejecutado y en uso, que es el que une la carretera de Olivenza con el Ferial. Es el tramo 3.

La Junta de Extremadura tiene en contrato la redacción de los dos tramos pendientes (1 y 4), que deben determinar los trayectos y los importes. Es cuestión de tiempo que los recepcionen. El diseño del tramo 2 ya está terminado.

Ronda Sur sin fondos UE

El mayor de los problemas para sacar adelante esta circunvalación es que el actual programa operativo de los fondos Feder no permite financiar carreteras y, por este motivo, no pueden pagarlas con fondos europeos. Desde la Junta ya han indicado en alguna ocasión que buscaban formas alternativas para sufragar unas obras costosas en un marco de subida de costes para la construcción. Entre ellas, la colaboración público-privada, aunque no se ha vuelto a saber más.

En principio, el siguiente tramo en convertirse en realidad no sería este que llega hasta la A-5 desde el ferial, pero que lo dividan en dos fases para ir terminando el proyecto de lo que se podría hacer demuestra que la ronda sur es un proyecto en trámites.

Se espera que el siguiente tramo en estar en obras sea el número 2 para unir las carreteras de Olivenza y Valverde

El siguiente tramo en convertirse en realidad es el 2, que conectará la carretera de Olivenza con la de Valverde, pasando por Las Vaguadas y la Dehesilla de Calamón (4,6 kilómetros de extensión). El proyecto está terminado y para este se realizaron expropiaciones hace un año.

El proyecto de presupuestos de la Junta para 2025, que no prosperó por falta de apoyos parlamentarios, marcaba que será el siguiente. El proyecto de presupuestos recogía algo más de 37,5 millones de euros que estimaba el proyecto de este tramo hasta la carretera de Valverde por construir. Preveía en total 44 millones de euros con una partida inicial de tres millones para 2025, otros 20,5 en 2026 y la misma cifra para 2027. En realidad, los tres millones que querían destinar en 2025 solo eran un paso, pero, al recoger hasta 44 millones en tres años, la administración podría sacar a concurso las obras y, sobre todo, mostraba el compromiso político de que la presidenta, María Guardiola, quiere continuarla.

Las cuentas de 2024, que son las prorrogadas actualmente porque esas de 2025 no salieron adelante, fueron un jarro de agua fría para la ciudad en general y para este proyecto en concreto. La Junta solo destinó 400.000 euros inicialmente, aunque luego lo elevó a dos millones de euros. Ese dinero era para la redacción de los proyectos y expropiaciones.

La ronda sur en cuatro tramos Tramo 1 Unirá la carretera de Valverde con la carretera de Sevilla. Su trazado es más complejo porque depende del proyecto de la autovía a Granada, que no tiene fecha de ejecución. Serán 3,6 kilómetros e incluirá rotondas de enlace con la N-432 (carretera de Sevilla) y la A-81 (la futura autovía a Granada).

Tramo 2 Enlazará con el que ya existe en la carretera de Olivenza e irá hasta la carretera de Valverde, entre Las Vaguadas y la Dehesilla de Calamón (4,6 kilómetros de extensión). El proyecto está redactado y se espera que sea el siguiente en obras.

Tramo 3 El único ya construido y en uso. Une la carretera con el recinto ferial. Fue el primero en salir adelante por ser el más complicado técnicamente y caro, dado que incluye un puente sobre el Guadiana.

Tramo 4 El tramo 4 es el que se impulsa al dividirlo en dos fases. Inicialmente medía 4,7 kilómetros para conectar el ferial de Caya con la Plataforma Logística. Ahora se redacta el proyecto de la primera fase y superará la A5 por el norte para enlazar con la glorieta del Centro Comercial. La segunda queda en suspenso hasta tener la ubicación de la estación del AVE.