Comienzan los trámites para construir la Ronda Sur de Badajoz entre las carreteras de Olivenza y Valverde

El único tramo construido recibe 3.500 vehículos diarios

Una circunvalación que no circunvala del todo la ciudad no cumple su función y es lo que ocurre en el caso de la Ronda Sur de Badajoz. El único tramo construido, el número 3, se abrió hace dos años entre Caya y la carretera de Olivenza. Incluye un puente sobre el Guadiana, pero no soporta mucho tráfico, ya que su eficacia es limitada.

Unos 3.500 vehículos pasan cada día por este tramo de la Ronda Sur, según los datos de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura. Se trata de una cifra menor en comparación con otras circunvalaciones que sí están terminadas. Por ejemplo en Cáceres, que tiene 50.000 habitantes menos que Badajoz, hacen uso de su Ronda Sur 15.200 coches a diario.

Quién la usa

Actualmente lo que hay de Ronda Sur en Badajoz solo es útil para los vecinos de Olivenza cuando llegan a la capital pacense si es que van a El Faro o la Margen Derecha. También en dirección contraria supone una ventaja para los vecinos de la barriada del Corazón de Jesús y los de Llera. Sin embargo no cumple su misión fundamental, que es evitar que los camiones que llegan de Sevilla u otras carreteras no tengan que pasar por el centro para ir hacia Lisboa.

De hecho los datos de la Consejería de Transporte indican que solo un 5,7% de los coches que circulan por la Ronda Sur cada día son vehículos pesados. En la actualidad no supone una buena alternativa para los transportistas. Solo lo será cuando la circunvalación esté entera.