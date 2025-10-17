La Junta invertirá 125 millones de euros en Badajoz en 2026

El siguiente tramo de la Ronda Sur, la primera fase de reforma del complejo hospitalario Universitario, el instituto de Cerro Gordo, el colegio Nuestra Señora ... de los Ángeles y la reforma del antiguo Hospital Provincial para acoger el centro de salud de Los Pinos y la Escuela Oficial de Idiomas son algunas de las partidas que aparecen en el proyecto de Presupuestos de la Junta de Extremadura, que destinan 125 millones de euros para la ciudad de Badajoz en 2026.

El consejero de Presidencia, Abel Bautista, ha desgranado este viernes las cuentas para Badajoz junto a su alcalde, Ignacio Gragera, en el inicio de una gira por las ciudades extremeñas para explicar los números y, de paso, pedir el apoyo a los diputados de Vox y PSOE. El PP necesita que al menos uno de los dos partidos le apoyen para aprobar las cifras. Incluso, ha dicho, para que las agrupaciones locales y los concejales «hagan valer su influencia» sobre sus compañeros con escaño en la Asamblea.

Bautista ha llegado con muchos números, y ha insistido en que la Junta no solo realiza inversiones, sino que las actuaciones de mantenimiento también conllevan un coste que asume la administración autonómica. SI se unen esos costes a los 125 millones de inversiones, asegura que supera los 200 millones de euros el próximo año en la ciudad. Según él, en los últimos dos años (2024 completo y 2025 hasta finales) la Junta habrá inyectado 300 millones de euros en Badajoz.

Pero también ha puesto nombre y cifra a cada partida consignada en las cuentas que acaban de comenzar su tramitación.

El consejero ha asegurado que en 2026 se verán inversiones en el Hospital Provincial, donde están previstas obras por 12,8 millones de euros para convertir la mitad del inmueble en sede del centro de salud de Los Pinos y la Escuela Oficial de Idiomas en tres años. Aparece también 1,1 millones de euros para adaptar algunas salas del Palacio de Congresos como centro de salud provisional hasta que termine la rehabilitación del Provincial.

El consejero ha asegurado que durante 2026, casi a finales de años, podrán empezar las obras del siguiente tramo de la ronda sur. Se trata del 2, el que une las obras ya realizadas entre el entorno del ferial y la carretera de Olivenza con la carretera de Valverde. A este se prevén más de 40 millones de euros en los próximos tres años. De forma paralela, continuarán los trabajos en los proyectos de los otros dos tramos que faltan, el 1 y el 4, para agilizar los trabajos.

La piscina de la margen derecha solo aparece con 100.000 euros, dado que la Junta ha abonado ya al Ayuntamiento la subvención que anunció este verano de 3,9 millones de euros y con la que se podrán contratar las obras una vez que esté terminado el proyecto. Esos 100.000 euros es una cantidad testimonial, pero permite tener abierta la consignación en los presupuestos por si deciden aumentarla durante 2026 o 2027.

Hay novedades, como más de dos millones de euros en tres años para encargar el proyecto con el que convertir la carretera de Olivenza en autovía, o adecentar la cañada real Sancha Brava que une la ciudad con la ermita de Bótoa con 640.000 euros.

Se da continuidad a proyectos ya anunciados y en marcha, como el nuevo centro de menores Marcelo Nessi, que tiene en total una consignación de 12 millones de euros para los próximos tres años. Las obras comenzarán próximamente. En ejecución se encuentra el nuevo centro para personas con espectro del autismo y que atenderá a personas de toda la región en un edificio que cuesta 5,4 millones de euros. También destinan 12 millones de euros para la residencia de mayores de la Granadilla.

Bautista introduce entre las inversiones en la ciudad la primera fase de la remodelación del complejo hospitalario Universitario con tres millones de euros y los 27 que va a costar «cambiar el corazón de la climatización» de los centros hospitalarios de la ciudad. Más adelante, una vez que esté terminada esta actuación, llegará el momento de unir ese «corazón» con las habitaciones. Es decir, que se incluirá en otros presupuestos. La dotación de más paritorios en el hospital Materno Infantil se llevará ocho millones de euros en 2026.

El consejero ha hecho hincapié en partidas que, aunque son importantes, no se ven. Y en este sentido, tanto la Junta como el Ayuntamiento van a colaborar para cambiar los depósitos de agua de la Luneta. Hace años que el servicio municipal que los gestiona ha advertido del riesgo que conllevan por su mal estado. Cada administración sustituirá dos. La Junta prevé un gasto de un millón de euros este 2026 y tres en 2027; mientras que el Ayuntamiento hará el cambio con cuatro millones que va a tomar de los recién adjudicados fondos Edil.

Las cuentas recogen un apartado para Educación con partidas genéricas para toda la región en Infraestructuras. En estas se incluyen 5,2 millones de euros para el colegio de Gévora y 10 millones para edificar el instituto de Cerro Gordo en los próximos tres años, así como 10,2 millones para el centro de educación especial Los Ángeles, cuyo contrato de obras «está a punto de firmarse», según el consejero de Presidencia. Habrá, además, continuidad de las obras de la Facultad de Medicina, a lo que van a destinar 8,6 millones de euros.

Hay partidas testimoniales que, no obstante, suponen el compromiso político de cumplir con promesas. Como los 500.000 euros de 2026 y 600.000 en 2027 para construir el sexto puente o los 2,4 millones de euros en tres años para encargar el proyecto y convertir la carretera de Olivenza en autovía.

La Junta mantiene el apoyo al Consorcio del Casco Antiguo, al que va a destinar más de 300.000 euros, dado que se espera que en los próximos meses estén ya contratados todos los trabajadores y el próximo año puedan cumplir las primeras funciones. Apoyarán las obras para luchar contra el nenúfar en el río Guadiana con 330.000 euros.