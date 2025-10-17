HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El alcalde, Ignacio Gragera, y el consejero de Presidencia, Abel Bautista, en la rueda de prensa de este viernes para presentar el Proyecto de Presupuestos de la Junta en la ciudad de Badajoz. HOY
Proyecto de Presupuestos para 2026

La Junta invertirá 125 millones de euros en Badajoz en 2026

El consejero de Presidencia inicia en Badajoz una gira para desgranar las cuentas por ciudades y pedir el apoyo a Vox y PSOE para que salgan adelante

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:44

Comenta

El siguiente tramo de la Ronda Sur, la primera fase de reforma del complejo hospitalario Universitario, el instituto de Cerro Gordo, el colegio Nuestra Señora ... de los Ángeles y la reforma del antiguo Hospital Provincial para acoger el centro de salud de Los Pinos y la Escuela Oficial de Idiomas son algunas de las partidas que aparecen en el proyecto de Presupuestos de la Junta de Extremadura, que destinan 125 millones de euros para la ciudad de Badajoz en 2026.

