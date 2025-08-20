HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La zona donde se construirá el nuevo colegio. J. V. ARNELAS

La Junta espera iniciar la obra del colegio Los Ángeles en Badajoz tras el verano

La obra está a punto de adjudicarse por 10,3 millones de euros y solo quedará pendiente el replanteo para que arranque los trabajos

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Miércoles, 20 de agosto 2025, 07:08

Dentro de dos cursos, si todo va bien, los alumnos del Centro de Educación Especial Los Ángeles inaugurarán su nueva sede y podrán ... ir a clase en el casco urbano de la ciudad cumpliendo una importante cuenta pendiente en Badajoz. La Junta de Extremadura está ultimando la adjudicación de las obra de construcción del nuevo centro y espera que comiencen tras el verano.

