La Junta espera iniciar la obra del colegio Los Ángeles en Badajoz tras el verano

Dentro de dos cursos, si todo va bien, los alumnos del Centro de Educación Especial Los Ángeles inaugurarán su nueva sede y podrán ... ir a clase en el casco urbano de la ciudad cumpliendo una importante cuenta pendiente en Badajoz. La Junta de Extremadura está ultimando la adjudicación de las obra de construcción del nuevo centro y espera que comiencen tras el verano.

Se trata de una inversión de 10,3 millones de euros que servirá para edificar el nuevo centro en la calle Almendro de Ronda Norte, junto a un edificio de viviendas que se está levantando en la actualidad.

«En estos momentos se está ultimando la adjudicación», indican desde la Consejería de Educación. «En concreto, ya hay una propuesta para fiscalización previa, pendiente de resolución de adjudicación».

«Posteriormente hay quince días para la firma del contrato y, una vez formalizado éste por ambas partes, en el plazo de 1 mes se procederá a la comprobación del replanteo de las obras y con ello se inicia la ejecución. Hay que tener en cuenta, además, las posibles vicisitudes que puedan darse a lo largo del procedimiento hasta que se inicie la ejecución, por lo que estos plazos son solo estimaciones», añaden desde Educación.

La Junta de Extremadura va a invertir en este centro casi 10,3 millones de euros para contar «con un centro moderno y adaptado a las necesidades de los alumnos, con aulas especializadas, espacios de terapia y una residencia». «Va a ser un centro de referencia a nivel nacional para lo que se ha buscado, desde la elección del solar como en la arquitectura, que sea el mejor espacio posible para los usuarios del centro», apostillan.

Actualmente, las instalaciones de este centro se encuentran en la carretera de Cáceres, divididas en dos edificios a ocho kilómetros de Badajoz.