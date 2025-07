La Junta cofinanciará la piscina de la margen derecha, pero no se sabe aún en qué porcentaje

La Junta de Extremadura participará en el proyecto para construir la piscina de la margen derecha en Badajoz, pero el consejero de Presidencia, Abel ... Bautista, deja en el aire el porcentaje que confinancirá.

El anterior presidente, Guillermo Fernández Vara, y el anterior alcalde, Francisco Fragoso, firmaron antes de las elecciones de 2019 un convenio para pagar la obra a medias. De hecho, todo lo que está levantado se abonó con dinero regional. Pero la pandemia y la crisis de los precios de la construcción pararon el proyecto, de manera que no fue terminado en el plazo acordado, así que el convenio fue anulado ya con Guardiola de presidenta y Gragera de alcalde. Inicialmente el presupuesto rondaba los cinco millones de euros, pero ahora ha crecido en instalaciones (ya no es solo una piscina de invierno con techo retráctil, sino una climatizada y otra de verano«. De manera que las cifras se han disparado hasta los doce millones de euros.

Hace solo unas semanas, Gragera anunció que el Ayuntamiento pondrá ocho millones de los 12 y confió en la colaboración de la Junta, aunque aún no se ha concretado en ningún convenio.

El consejero de Presidencia, Abel Bautista, ha explicado este lunes a preguntas de HOY que la Junta «estará al lado del Ayuntamiento de Badajoz apoyando la inversión y se verá reflejado en los presupuestos del año próximo. Y si no es en los presupuestos del año próximo, la Junta tiene otras herramientas. Ese es el compromiso de la presidenta María Guardiola».

Sin embargo, no aclaró qué porcentaje del coste están dispuestos a pagar. «No sé si al 50% o no, habrá que evaluarlo. En su día era con otro coste, ese coste se ha incrementado bastante y hay que evaluarlo. Las condiciones no son las mismas, la situación no es la misma. En todo caso, será el porcentaje que el Ayuntamiento de Badajoz necesite para poder llevar a cabo esa obra«.

Ronda Sur, a la espera de los proyectos

La otra gran obra que tiene la Junta de Extremadura en Badajoz es la construcción de la ronda sur, de la que solo se existe un tramo entre Ifeba y la carretera de Olivenza. Bautista ha señalado que en estos momentos tienen abiertos tres contratos para la redacción de los proyectos de tres tramos distintos (1, 3 y 4) y que cuando los tengan analizarán la programación y ejecución. «Estamos a la espera de recepcionar los proyectos».

El mayor de los problemas para sacar adelante esta circunvalación es que el actual programa operativo de los fondos Feder no permite financiar carreteras y, por este motivo, no pueden pagarlas con fondos europeos. Hace un año y medio, desde la Junta indicaron que buscaban formas alternativas para sufragar unas obras costosas en un marco de subida de costes para la construcción. Entre ellas, la colaboración público-privada, aunque no se ha vuelto a saber más.

La consignación de las dos obras debería estar recogida en el proyecto de Presupuestos para 2026. El consejero de Presidencia ha asegurado que están trabajando en las cuentas y que dedicarán el verano a ello. «Con independencia de las negociaciones futuras o del escenario político, pero la responsabilidad es redactar los presupuestos« en estos meses de julio y agosto.

Fue precisamente, el escenario político lo que impidió a la Junta de Extremadura aprobar los presupuestos de 2025 por falta de apoyos en la Asamblea. Sobre si da por perdidas estas cuentas a estas alturas del año, Bautista ha respondido que «son los mejores de toda la historia de la comunidad, con siete de cada diez euros para política social, y los más altos de la historia».