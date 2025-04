La Junta ya ha autorizado cinco cotillones de Nochevieja en la ciudad

Cinco locales tienen autorización de la Junta de Extremadura para celebrar cotillones esta Nochevieja en Badajoz. Son Salones Murano, el Palacio de Cristal del ... Hotel Río, Casino, Terraza Eos y el Hotel NH Gran Casino de Extremadura. El año pasado fueron cuatro.

Hotel Río es uno de los lugares clásicos para recibir el año nuevo y muchos de sus clientes repiten año tras año. Este 2025 cumplen quince cotillones, por lo que para muchos es una garantía de que la noche saldrá bien. Juan Manuel Hernández, organizador, explica que aún quedan entradas y que, conforme se acerque el día 31 subirán de los 55 euros de precio actual a los 60. Ya hubo un primer tramo en el que los pases se pudieron adquirir por 50 euros.

El aforo autorizado para el palacio de cristal es de 965 personas, casi mil, por lo que es también una de las más multitudinarias de la ciudad.

A pesar de los cambios que ha vivido el ocio en los últimos años, cuando la noche ha ido perdiendo interés en beneficio del tardeo, los cotillones siguen siendo atractivos. «Al final es una noche especial, que se celebra de forma distinta a todo el año y busca algo diferente a salir a un bar», dice. Ellos ofrecen barra libre, animación, picoteo y churros con chocolate para el primer desayuno de 2025.

«Mucha gente de la que viene lleva años haciéndolo, aunque también se incorporan nuevos». Muchos guardan la ilusión de acudir a la fiesta cuando cumplen los 18 años.

Salones Murano es también una de las fiestas más veteranas, dado que cumple once años en menos de una semana.

En este caso, han vendido las entradas en cuatro tramos y ya se encuentra en el último. Comenzaron en 45 euros, pero ahora el precio se encuentra en 60 euros y son ya las últimas. Ofrece 'cinco barras en una' con vía libre de champán Moët&Chandon, cachimbas y alcohol, entre otros servicios.

Los organizadores afirman que está previsto que la fiesta termine a las siete de la mañana y la hora límite de acceder al recinto serán las dos de la madrugada.

Mucho antes comenzará la que ha preparado el grupo Orenes Casino de Extremadura en las instalaciones del complejo del único hotel de cinco estrellas de la ciudad, el NH Gran Casino de Extremadura. Por 90 euros, se podrá cenar antes de acceder a la fiesta.

Hay otro cotillón más autorizado en el complejo del NH, pero que se desarrolla parte en las instalaciones de la terraza EOS. En este caso, se han establecido tres tramos de venta de entradas y ya va por la tercera con 60 euros. En este caso, los organizadores piden tener 20 años cumplidos.

Pero, para los que aún no han llegado a esa barrera de edad ni a los 18, la sociedad privada Casino ofrece de nuevo una fiesta sin alcohol que también está autorizada. En este caso, el límite es de 15 años y tendrá lugar en el club de campo ubicado en las Vaguadas. Comenzará a las doce y media de la noche y, para poder adquirir el pase, la sociedad privada ha establecido un doble sistema de venta. Por un lado, se pondrán a disposición sólo para los socios las entradas para su compra y por otro se abrirá un formulario para los socios que deseen llevar invitados hasta un máximo de dos. En este caso, el aforo es de 499 personas y el precio de las entradas es de 45 euros para socios del club y 48 para amigos.

La consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social informa de recibieron seis peticiones, pero que se desistido de una de ellos.

Los locales con licencia nocturna no tienen que solicitar permiso para organizar fiestas la noche del 31 de diciembre

Estos cotillones requerían de esta autorización que les permitirá desarrollar espectáculos o actividades que la licencia del establecimiento no habilita. Por eso es importante destacar que los establecimientos con permisos para desarrollar su actividad por las noches (café bar especial y café concierto) tendrán libertad de horario ese día. Esto es, no tendrán límite y no tienen que solicitar permiso, sino que pueden acoger las fiestas dentro de los límites de aforo establecidos en sus licencias.

Hay otros establecimientos clásicos, como el hotel Badajoz Center, que ofrece un pack especial de cena, fiesta y alojamiento dentro de los límites que le permiten sus licencias. Sin alojamiento, la 'gran gala de Fin de Año' incluye cena y fiesta por 159,90 euros por persona.

La OCU advierte

Es importante tener en cuenta las autorizaciones de los locales que los requieren y aquellos que venden entradas para evitar sorpresas. Cada año, la Organización de Consumidores repite sus consejos para evitar problemas con las entradas, exceso de aforo, desalojos por problemas administrativos o, incluso, por falta de seguridad.

Entre sus recomendaciones se encuentra acudir a las fiestas con autorización y adquirir las entradas solo en puntos de venta autorizados o intermediarios que proporcionen fiabilidad. También consultar antes de elegir fiesta cuáles son las que disponen de licencia o permiso para la actividad que promociona. También, en el caso de que se sospeche de la venta de entradas falsas o más entradas del aforo permitido, pide acudir a la Policía.