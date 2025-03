La jueza Biedma rechaza la personación de un polémico ex juez en la investigación a David Sánchez

Rocío Romero Badajoz Miércoles, 5 de marzo 2025, 14:53 | Actualizado 15:04h. Comenta Compartir

El polémico ex juez Luis Sáenz de Tejada Vallejo no tiene interés legítimo en el procedimiento que sigue el Juzgado de Instrucción número 3 ... de Badajoz y, por tanto, no le permiten personarse. Es la decisión que ha adoptado la instructora Beatriz Biedma, que investiga la contratación del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, por parte de la Diputación de Badajoz en 2017 y el desarrollo de su trabajo hasta que dimitió hace varias semanas.

Sáenz de Tejada, que fue condenado por violencia de género y tiene un canal de Youtube en el que carga contra la jueza Beatriz Biedma, presentó un escrito de personación, al que la jueza respondió solicitando que explicara el interés legítimo en la investigación y la fianza que ha pedido al resto de acusaciones populares, 10.000 euros. El ex juez, que se presenta como abogado en el escrito, afirmó a esa petición que su objetivo es «luchar contra la corrupción». «Este ciudadano ha sido juez y magistrado de carrera durante muchos años», aunque precisó que «en la actualidad es abogado». Sobre su interés legítimo en esta investigación, afirmó que tiene el de «cualquier ciudadano pueda tener en la lucha contra la corrupción existe el interés como contribuyente de que no se robe, sustraigan o defrauden fondos públicos» y «por otro lado, este ciudadano ha demostrado con creces su interés en la lucha contra la corrupción y especialmente en esta localidad habiendo interpuesto numerosas denuncias y querellas en la lucha contra la corrupción al menos desde el año 2013. Asimismo, ha creado una asociación de lucha contra la corrupción». Más información La jueza Biedma rechaza que esté realizando una investigación prospectiva contra David Sánchez basada en recortes de prensa

La jueza Biedma rechaza que esté realizando una investigación prospectiva contra David Sánchez basada en recortes de prensa Manos Limpias pide a la jueza que la UCO perite los informes con las actividades de David Sánchez

Manos Limpias pide a la jueza que la UCO perite los informes con las actividades de David Sánchez La presidenta de la Junta siente «vergüenza porque se hable en los informativos de Extremadura por el caso del hermano de Sánchez» La jueza recuerda en su auto que, a pesar de que el abogado no lo menciona en su escrito, fue expulsado de la carrera judicial por haber «sido condenado a penas privativas de libertad como autor de delitos dolosos, en virtud de sentencia firme de fecha 10 de agosto de 2017dictada por el Juzgado de lo Penal número 1 de Badajoz, con los efectos inherentes a la declaración que se efectúa». La expulsión quedó recogida en el BOE. Además, Beatriz Biedma recoge que su «interés en la lucha contra la corrupción y especialmente en esta localidad (Badajoz) habiendo interpuesto numerosas denuncias y querellas» ha consistido en ejercitar toda clase de acciones contra cualesquiera profesionales que intervinimos en la instrucción, enjuiciamiento , ejecución y resolución de recursos en el procedimiento penal en el resultó condenado; así como contra los Vocales del CGPJ que acordaron declarar la pérdida de su condición de Magistrado". En el auto fechado este miércoles, 5 de marzo, la jueza recuerda que Sáenz de Tejada tiene un canal de 'Youtube' donde carga contra quienes investigaron su caso y, por tanto, contra ella misma. "Este canal se llama «Magistrado Anticorrupción TV» y en este publica vídeos titulados como: «Desmontamos a la jueza Beatriz Biedma: ¡Acabada! ¿Se autoimputa?», «Jueza Biedma caso Sánchez: ¡A la calle!», «Declaración del hermano de Pedro Sánchez. ¿Quién a la cárcel, la jueza o él?», «Presidente del Tribunal Supremo insulta y amenaza a los jueces», «jueces políticos investigan bulos y violan derechos», «Jueza del caso Sánchez se pelea con Fiscalía», «Fiscalía caso Hermano Sánchez: Permite delitos de jueces», «Jueza que amenaza a tribunal imputa al hermano de Pedro Sánchez», «Presidente de Tribunal Cazado», «Jueza traidor a sus compañeros» y un largo etcétera de los que, de la simple lectura de los títulos, se aprecia una absoluta falta de respeto a la función jurisdiccional, y un interés en el presente procedimiento no motivado, precisamente, por la defensa de los intereses generales", establece Biedma. La jueza argumenta que «es evidente» que el interés del ex juez en la investigación al hermano de Pedro Sánchez es conseguir información para alimentar ese canal de 'Youtube'. «No pudiendo esta instructora permitir, dentro de las facultades que la ley me otorga, que este procedimiento sea utilizado para otros fines que no sean los de determinar la existencia de indicios racionales de criminalidad contra personas determinadas». Biedma añade que personarse podría suponer un «abuso de derecho». «Dadas las formas utilizadas, introduciría un elemento de distorsión en la instrucción de la presente causa en la que, si bien cada letrado defiende a ultranza su postura, como debe de ser, puede desde luego destacarse la educación, el respeto y la ética profesional de cada uno de los intervinientes, tan necesarias para el correcto desarrollo del proceso penal». Además, Manos Limpias, cuya denuncia dio origen a la investigación judicial a David Sánchez y a la Diputación de Badajoz y que además ostenta la representación del resto de querellantes, también ha mostrado su rechazo a esta personación. Por todo ello, la jueza acuerda no tener por personado a Luis José Sáenz de Tejada en la investigación de David Sánchez. Contra esta decisión, cabe recurso.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión