Juancho Pérez: «Cada vez más familias solicitan ayuda en Badajoz»

«Cada vez hay más solicitantes, más familias que requieren de subvenciones. Y esto es una señal: cuando ese número de personas aumenta cada vez ... más hay algo que no se está haciendo bien». Lo dice el concejal de Servicios Sociales, Juancho Pérez, después de que el Ayuntamiento de Badajoz haya agotado la primera fase de las ayudas de mínimos vitales, con la que familias vulnerables pueden pagar recibos de luz, agua y gas atrasados.

Un total de 606 pacenses se han beneficiado de estos fondos y han agotado los 366.250 euros que había destinado la Junta de Extremadura a la ciudad de Badajoz. En concreto, hasta 1.071 personas habían solicitado acogerse a estas subvenciones, por lo que 465 se han quedado sin ella, una cifra muy elevada según Servicios Sociales para la situación habitual de la ciudad.

El dinero disponible, de hecho, se ha acabado antes de que terminara el plazo de solicitud, el pasado 1 de octubre, por lo que el Ayuntamiento publicó la pasada semana oficialmente el cierre de la convocatoria para poder optar a más fondos de la Junta de Extremadura con el mismo fin.

Juancho Pérez explica que no es la primera vez que Badajoz agota el dinero, pero sí advierte un cambio con respecto a años anteriores.

«Los macronúmeros de la Economía (en España) deben ser magníficos, pero en el día a día de las organizaciones lo que estamos viendo es cada vez más hay más demanda y eso significa que la cosa no va bien».

El concejal de Servicios Sociales incluso alerta: «Va a peor. Solo hay que hablar con cualquier agente del sector».

Termómetros

Asegura que Cáritas o el comedor de la calle San Pedro de Alcántara son termómetros fundamentales y en ambos casos notan el incremento.

«Cada vez hay más usuarios y gente que necesita ayuda, y eso significa que las cosas no van bien por mucho que lo digan», insiste.

El edil confía en que la Junta de Extremadura realice el segundo reparto de fondos para pagar estos suministros básicos en poco tiempo con el objetivo de poder tramitar y entregar el dinero antes de que finalice el presente año. Gracias al pago de esas facturas, hay familias que pueden evitar el corte de estos servicios.

Volver a presentarse

Quienes hayan sido excluidos de la primera ronda deben volver a presentarse.

Juancho Pérez explica que el lema que siguen para el reparto del dinero es que «es mejor que llegue poco a muchas personas, que mucha cantidad a pocas». Así, dice, se potencian los beneficios de las subvenciones.

De todas formas, el edil anima a los pacenses que pasen dificultades a acercarse a los Servicios Sociales de base para que conozca los recursos que existen. Porque hay algunos, como las ayudas a domicilio o mayores, que muchos ciudadanos desconocen y que pueden servir de flotador en muchos casos para situaciones temporales.