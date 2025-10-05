HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El concejal de Servicios Sociales, Juancho Pérez HOY

Juancho Pérez: «Cada vez más familias solicitan ayuda en Badajoz»

El concejal de Servicios Sociales asegura que el Consistorio agota la primera fase de las ayudas de mínimos vitales

Rocío Romero

BADAJOZ.

Domingo, 5 de octubre 2025, 02:00

Comenta

«Cada vez hay más solicitantes, más familias que requieren de subvenciones. Y esto es una señal: cuando ese número de personas aumenta cada vez ... más hay algo que no se está haciendo bien». Lo dice el concejal de Servicios Sociales, Juancho Pérez, después de que el Ayuntamiento de Badajoz haya agotado la primera fase de las ayudas de mínimos vitales, con la que familias vulnerables pueden pagar recibos de luz, agua y gas atrasados.

