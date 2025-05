Juancho Pérez se perfila como el concejal número 14 del PP de Badajoz

El exdeportista Juancho Pérez está cada vez más cerca de llegar a otra meta. Una vez logrado el bronce olímpico de Atlanta, ahora se acerca ... a la plaza de España. Con 50 años recién cumplidos, todo apunta a que el balonmanista volverá a convertirse en concejal. Será el número 14 del PP al tomar el relevo a Antonio Cavacasillas, que presentó su renuncia el 28 de diciembre para quedarse en exclusiva como diputado nacional.

La candidatura del PP tenía a Teresa Flores un puesto por delante que Pérez, pero distintas fuentes apuntan a que esta ha renunciado. Por lo que la lista pasaría al siguiente. Ella prefiere no pronunciarse. Su rechazo a entrar en el Ayuntamiento está motivado porque trabaja como asesora de la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, un puesto que le obliga a pasar la mayor parte de su jornada laboral en Mérida y una dedicación exclusiva. De ahí que la conocida profesora del colegio Sagrada Familia, ahora en excedencia, no llegue a convertirse en concejala. Y eso que no es la primera vez que aparece en la lista. Ya en 2019 iba en el puesto 17, pero los populares no lograron tantos ediles hace cinco años.

El siguiente popular en la candidatura, el número 16, es el deportista Juancho Pérez. El alcalde, Ignacio Gragera, ha hablado ya con él para preguntarle si estaría interesado. Pérez se ha mostrado dispuesto a volver y echar una mano en la delegación que le corresponda. Gragera no le ha transmitido qué delegación le correspondería, un extremo para el que han quedado en hablar más adelante.

Para convertirse en edil, el Ayuntamiento debe recibir la credencial de la junta electoral y el edil tiene que tomar posesión de su acta en el pleno. Las sesiones ordinarias están fijadas el cuarto jueves de cada mes, aunque es posible que el pleno de enero se retrase al 1 de febrero por coincidir con Fitur.

Si se cumplen las previsiones y se incorpora Juancho Pérez, volverá al Ayuntamiento quien fue el fichaje estrella de Francisco Fragoso para las elecciones de 2019. Lo presentó junto al entonces presidente regional del PP, José Antonio Monago, en la plaza de la Soledad rodeado de expectación. De hecho, apareció en el puesto número dos de la candidatura para atraer a nuevos votantes. Le delegó la Fundación Municipal de Deportes y la Participación Ciudadana. Al inicio también fue edil de Juventud, un área que le retiraron cuando el PP apostó inicialmente por Cavacasillas como candidato. Le dieron esta delegación para darle a conocer entre los nuevos votantes, aunque una vez que fue descartado en favor de Ignacio Gragera, le retiraron este área para dársela a Francisco Javier Pizarro. Cuando este salió del Ayuntamiento, hace ahora un año, Gragera devolvió Juventud a Pérez por unos meses hasta el 28-M.

Otros protagonistas Teresa Flores, asesora en Educación Es la número 15 de la lista del PP, por lo que le toca ser edil. Pero todo apunta a que declina para centrarse en la Junta. Gema Cortés, concejala de Policía Local Comparte el área de Alcaldía con Gragera, lo que indica su peso y que puede ser primera teniente de alcalde. Antonio Cavacasillas, diputado nacional Salió del Ayuntamiento el 28 de diciembre para centrarse en Madrid, así que el PP incorpora un nuevo concejal. Juan Parejo, concejal de Deportes Tras las elecciones tomó el relevo de Juancho Pérez al frente de Deportes, una delegación que lleva en exclusiva.

En la última lista de los populares, Pérez pasó del puesto dos al 16, que ahora le sirve para volver al Consistorio. En estos meses, el deportista ha estado dedicado a una empresa de gestión de patrimonio inmobiliario en la que participa desde hace nueve años.

Desde el Ayuntamiento no explican los planes del alcalde para la reorganización del gobierno local. Pero es más posible que toque varias delegaciones.

Tras las elecciones, Juan Parejo se convirtió en concejal y tomó el relevo de Juancho Pérez al frente de la Fundación Municipal de Deportes. Está dedicado en exclusiva a este área, por lo que la anterior dedicación Pérez está cubierta.

El exconcejal dimitido Antonio Cavacasillas se encargaba de Mayores, Servicios Sociales y Mujer. Gragera podría delegarlas en Juancho Pérez o aprovechar para reorganizar el equipo solo ocho meses después de las elecciones.

Cavacasillas era también primer teniente de alcalde, una atribución que el alcalde también tendrá que delegar en las próximas semanas. Para este puesto, la mejor posicionada es Gema Cortés.

Porque el alcalde quiso reorganizar la forma de trabajar del equipo de gobierno tras las elecciones. Creó siete áreas con los 14 concejales del PP, contando con él, de manera que, de dos en dos, aborden asuntos similares.

El área de alcaldía está formada por el propio alcalde y Gema Cortés (que es la portavoz y encargada de Policía Local, Bomberos, Protección Civil y Policía Urbana).