Juan Pérez renuncia a ser el candidato de Juntos x Extremadura en Badajoz

Juan Pérez no será el candidato de Juntos x Extremadura a la alcaldía de Badajoz. Presentado en noviembre como tal, este martes comunicó su decisión ... a la a la secretaria Organización de la formación regionalista, Raquel Silos.

Pérez explica a HOY que el partido ha abierto conversaciones con Badajoz 5 Estrellas, la formación impulsada por el concejal no adscrito, Alejandro Vélez, para concurrir a los comicios de mayo. Y él no está dispuesto a ello, dado que es «un concejal que ha mantenido un grupo no adscrito a ningún partido después de salir de Vox». «Nosotros somos regionalistas y no llevamos mochilas», dice para argumentar su negativa a contar con Vélez en sus filas.

Juan Pérez explica que ha tenido «discrepancias con la dirección del partido y con la secretaria de organización por decisiones que se han adoptado sin contar conmigo, así como reuniones mantenidas con otros candidatos o para compartir la lista conmigo». Dice que se marcha del partido por «ocultismo y falta de transparencia conmigo. No me parece de recibo».

«Se han mantenido conversaciones con Vélez para que entre en mi lista de número 2 o de número 1 sabiendo ya que iba a montar un nuevo partido asesorado por Juan Antonio Morales«. Este último trabaja actualmente como asesor de Vélez en el Ayuntamiento de Badajoz. Fue número uno a la Asamblea con Vox en 2019, y luego dejó el partido. Antes fue diputado con el PP, alcalde de Lobón durante 20 años con los populares y secretario general del partido en la provincia de Badajoz.

«Alejandro Vélez me dijo en la feria de la Moda y la Belleza que sería bueno que nos juntásemos (en una candidatura para las elecciones municipales de mayo) porque Juntos por Extremadura no tiene visibilidad»«, desvela Juan Pérez. «Le dije que no caso con esa idea. Mi lista está hecha y la lista es la que es, no valoro una coalición con nadie y menos con un independiente que viene expulsado de otro partido, Vox».

El dimitido candidato desvela que el presidente de su partido, Raúl González, se reunió con Vélez de nuevo este lunes. «Y yo me entero por terceras personas. Después me llama y me dice que si me parece ir con Alejandro Vélez en la lista. Me añade que con él tendremos una oportunidad que no tenemos ahora. Es el miedo que se crea cuando crees que no tienes votos», afirma Juan Pérez.

«Mi sorpresa es que esta mañana sale a la palestra Joaquín Parra postulándose como candidato de Juntos x Extremadura en la radio. No comparto ir en la lista con Parra ni con Vélez y he tomado la decisión de renunciar a la candidatura de Badajoz», que, asegura, ya comunicó en la tarde de este martes. «No comulgo con este tipo de política», asevera.

El presidente regional de la formación, Raúl González, se ha sorprendido de que la decisión de Pérez haya trascendido porque no la presentó por escrito, y la achaca a un «calentón». Pero, al ver que trasciende al núcleo duro del partido, González confirmó la intención de acudir a los comicios con Badajoz 5 Estrellas. «Si Juan Pérez renuncia definitivamente, empezaremos la búsqueda de un candidato para Badajoz, que podría ser perfectamente Alejandro Vélez».

Por otro lado, Raúl González rechaza que Joaquín Parra pueda ser candidato de Juntos x Extremadura en Badajoz. «Tenemos líneas rojas y una persona imputada no puede pertenecer a Juntos x Extremadura».

Sin embargo, el ex candidato por Badajoz señala que Raúl González ha acudido a Sevilla a reunirse con Parra. «Me he reunido con mucha gente», excusa por su parte González.

En un comunicado enviado a las 13.30 horas, Juntos x Extremadura reconoce la conversaciones con Parra y deja la puerta abierta en el partido si resuelve sus problemas judiciales. «Sería un honor para nosotros contar con este talento en nuestras listas, incluido Joaquín Parra, por ello, una vez resuelta su situación judicial, que estamos seguros de que será para bien, Joaquín será bienvenido. Algo que se le ha comunicado personalmente», recoge la nota.

«La justicia debe pronunciarse, no somos quienes para fiscalizar a nadie. Cuando haya resolución se le dará la oportunidad. Joaquín Parra ha hecho una labor muy grande con el Badajoz: arregló el estadio, puso al equipo en lo más alto y estuvo muy reconocido por la afición. Pero a día de hoy no lo tenemos en las listas, aunque es susceptible de entrar en ellas y hacemos llamamiento a quien quiera aportar», dice el presidente del partido, Raúl González. De todas formas, afirma: «Un imputado no puede ser nuestro candidato».

Por su parte, Alejandro Vélez descarta a HOY que vaya a ir en coalición a las elecciones con Juntos x Extremadura.