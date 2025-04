Vélez, ex candidato de Vox, crea un partido para captar a los indignados de la derecha

De Badajoz Tuyo a Badajoz 5 Estrellas

En 2007 nació Badajoz Tuyo, considerado el primer partido de corte local en las elecciones municipales, con el ex edil de Hacienda del PP, Nicasio Monterde, como candidato. No logró representación y en 2011 no hubo partidos de corte local. En 2015 nació Recuperar Badajoz, asociado a Podemos, que tuvo tres concejales y ha sido el único hasta el momento en lograr representación. En aquel año compitió con Badajoz Adelante, que no tuvo escaño en 2015 y se quedó a las puertas de ello en 2019, con Antonio Manzano como líder. Esta formación quiere concurrir en mayo, pero no han presentado candidato de momento. Hace cuatro años el ex concejal de Ciudadanos Luis García Borruel se presentó con Juntos por Badajoz. Ahora es el concejal que se marchó de Vox, Alejandro Vélez, quien se abre a la posibilidad de concurrir con un partido creado por él mismo si el PP no le invita a sumarse a sus filas.