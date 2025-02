Un joven acusado de intentar matar a un varón en Badajoz asegura que no participó en la agresión La Fiscalía pide para él 10 años de prisión, su abogado la absolución, y el segundo procesado acepta una condena de tres años y medio de cárcel

La Audiencia Provincial de Badajoz ha juzgado este martes a Isaac M.B. y Daniel M.G., dos vecinos de Suerte de Saavedra que habían sido procesados como presuntos autores de las cuchilladas recibidas por otro joven del barrio que habría pedido la vida si no hubiese sido atendido en el hospital.

De esos hechos se ha confesado culpable Isaac, representado por el letrado Miguel Ángel Trigo, que se ha conformado con una pena de tres años y medio de prisión por una tentativa de homicidio, mientras que Daniel se ha sometido a un juicio en el que ha negado los cargo que pesan sobre él.

En el escrito de acusación del Ministerio Fiscal se indica que el día 2 de abril de 2021, sobre las 23 horas, Félix F. C. acudió al domicilio de Daniel M.G., con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia, con el objeto de adquirir 5 euros de hachís.

La venta de la droga se habría realizado, pero después surgió una discrepancia que derivó en la presunta sustracción de varios paquetes de tabaco por parte de Félix, razón por la que después de que lo llamaran por teléfono regresó a ese inmueble de la barriada de Suerte de Saavedra con intención de aclarar el malentendido.

Cuando Félix volvió a la vivienda –prosigue el relato de la acusación pública–, que se encuentra en una zona próxima a la avenida Antonio Hernández Gil, lo esperaban en la escalera Daniel e Isaac., quien había acudido a ese domicilio para realizar un tatuaje a la novia de Daniel.

En el escrito de acusación de la Fiscalía se exponía que ambos recibieron a Félix en una actitud absolutamente hostil y «en unidad de acuerdo», «portando una escopeta cuyas características se ignoran, y un cuchillo no recuperado con el que amedrentaron a Félix, para en el marco de un forcejeo extremadamente agresivo asestarle tres puñaladas».

Como consecuencia de esos tres pinchazos Félix sufrió una herida incisopunzante en el hipocondrio derecho que le afectó a la zona hepática y al riñón; una herida inciso-cortante que le afectó al vientre y al tríceps; y una tercera lesión en la apófisis espinosa (zona posterior de la columna vertebral).

Niega su participación

De esos hechos ha sido preguntado Daniel, quien ha dicho que ese día Isaac había ido a su casa para hacerle un tatuaje a su novia (la pareja de Daniel). Estando allí, afirma, se presentó Félix a pedir dinero.

Asegura Daniel que Félix se marchó y que cuando regresó un rato después él escucho ruido en la escalera. «Yo bajé y vi que se llevaban a Félix herido y vi a Isaac corriendo. Eso es lo único que vi, no vi nada más».

En su declaración ha añadido que Isaac es una persona muy nerviosa que está en tratamiento psiquiátrico «y se cabrea mucho». «Conmigo ha sido un chaval normal, pero está en tratamiento».

Daniel ha negado poseer la escopeta con la que supuestamente él e Isaac amenazaron a Félix y rechaza también haber estado presente cuando se cometió la tentativa de homicidio.

Sobre la acusación de traficar con droga, Daniel ha reconocido que aunque hace tiempo lo sorprendieron con cuatro bellotas de hachís y lo condenaron, esa droga era para consumo propio. «Me condenaron injustamente pero he rehecho mi vida».

Por la sala de vistas de la Audiencia también ha pasado Félix, el joven que recibió las cuchilladas. Su testimonio ha coincidido con lo que dijo en fase de instrucción: él acudió a la casa de Daniel a comprar cinco euros de hachís, se marchó, Isaac y Daniel lo llamaron por teléfono diciéndole que se había llevado un cartón de tabaco sin permiso y cuando regresó a aclarar lo ocurrido Isaac y Daniel lo recibieron en el descansillo de la escalera, lo amenazaron con una escopeta, se inició un forcejeo y le pincharon tres veces con un arma que no vio. «No había luz en la escalera, aquello estaba oscuro, no sé quién me causó las heridas, pero el forcejeo a puñetazos fue con los dos».

Por la sala de vistas han pasado también los dos jóvenes que llevaron a Félix al hospital. Ninguno ha aportado datos relevantes aunque uno de ellos testificó en su momento que cuando iba en el coche Félix no paraba de decir «lo tengo que matar, lo tengo que matar».

Junto a ellos también ha testificado la pareja de Daniel. Dice que su novio bajó un momento pero que no le dio tiempo de participar en los hechos.

El resto de los testigos han sido los cuatro policías que intervinieron la noche en la que se produjo el suceso. Los dos que estuvieron en el hospital coinciden en que la pareja de Félix les relató que el autor de los hechos era Isaac. Los otros dos no obtuvieron datos relevantes en el escenario de la agresión.

La vista se ha completado con la presencia de los forenses, quienes han confirmado que las lesiones le podrían haber causado la muerte.

En el escrito de acusación se expone que tras una primera asistencia médica el herido precisó tratamiento quirúrgico consistente en laparotomía, hemostasia renal y hepática, drenaje abdominal y diversas suturas que prueban «la voluntad de acabar con su vida»

Tras la declaración del acusado y las testificales, el Ministerio Fiscal ha mantenido la acusación contra Daniel, para quien pide 7 años de cárcel por un delito de homicidio intentado, y otro año y medio de prisión por un delito de amenazas graves.

A Daniel lo acusa igualmente la Fiscalía de un delito de tráfico de drogas para el que pide otros dos años de cárcel.

El fiscal también acusaba de la tentativa y de las amenazas a Isaac, que ha estado representado por Miguel Ángel Trigo. Pero en su caso ha conseguido una rebaja sustancial de la pena –ha sido condenado a tres años y medio de cárcel– tras reconocer su participación.

Absolución

Distinto es el planteamiento de José Luis Díaz Sánchez, el abogado de la defensa. Pide la libre absolución de su defendido por entender que no hay pruebas que lo incriminen.

Este letrado recuerda que no aparecieron la escopeta ni el arma blanca con la que se produjeron los pinchazos. «Tampoco hay testigos que incriminen a mi representado», ha dicho antes de indicar que la pareja del herido sólo habló a los policías de Isaac, y el conductor del coche en el que fue llevado al hospital testificó en su momento que Félix no paraba de repetir «lo tengo que matar». «No hablaba de dos personas sino de una».

Para el fiscal, no hay duda de que los dos son autores porque los dos participaron en el forcejeo y fueron necesarios para que se causaran las lesiones. «El testimonio del herido es creíble y se ha mantenido inalterable en el tiempo», ha dicho antes de recordar que Isaac situó a Daniel desde el primer momento en el lugar en el que se produjeron los hechos. Ahora, será el tribunal de la Audiencia el que dicte sentencia.

En ese fallo también se hablará de la indemnización de 25.000 euros que de forma solidaria tendrán que pagar Isaac (él ya ha sido condenado a hacerlo) y Daniel si finalmente es encontrado culpable. «Si Félix acusa a Daniel es porque sabe que si lo condenan cobrará ese dinero, porque Félix si tiene una casa en propiedad», ha concluido José Luis Diaz.