Jornadas sobre violencia vicaria para profesionales y responsables públicos

La asociación feminista Mujeres Libres-Mujeres en Paz ha organizado unas jornadas sobre violencia vicaria dirigidas a profesionales y responsables públicos que desde diversos ámbitos trabajan en la atención a víctimas de violencia de género.

Con cerca de 90 personas inscritas, se desarrollan en la Residencia Universitaria Hernán Cortés en Badajoz y culminarán hoy con la proyección, a las 19.00 horas, en el Teatro López de Ayala, de la película documental ‘No estás loca: la verdad sobre la violencia vicaria’. Está dirigida por la actriz, cantante y productora María Bestar, que participará en un coloquio posterior.