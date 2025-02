El jefe de la Policía Local de Badajoz cobraba 54.342 euros anuales pero este año recibirá 72.430

La sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Badajoz que rechaza la pretensión del superintendente de la Policía Local de Badajoz de cobrar 250.000 euros por las horas extra realizadas entre 2014 y 2018 hace referencia a un período ... en el que el Rubén Muñoz percibía un salario bruto anual que ascendía a 54.342,60 euros, una cantidad en la que no se incluía la cantidad que percibía en concepto de carrera profesional.

Esa cifra figura en el auto que ahora se ha conocido y está muy por debajo de sus emolumentos actuales, que han pasado a ser 72.430 euros anuales desde que se aprobaron los presupuestos municipales para el año 2022. En esa consignación presupuestaria se reservaba una partida de 72.430 euros para hacer frente al salario del superintendente, cantidad que incluye 3.400 euros en concepto de carrera profesional.

Ese nuevo salario salió adelante en el pleno de presupuestos con el apoyo de los concejales del Partido Popular, Ciudadanos y el exconcejal de Vox Alejandro Vélez. Todos ellos votaron a favor de unas cuentas a las que se opusieron el Partido Socialista y Podemos.

El voto era genérico para el presupuesto del Ayuntamiento, por lo que no se dio la posibilidad de que cada formación política votase de forma separada una propuesta de subida que había sido previamente fue rechazada por Alejandro Vélez, quien se opuso en el verano de 2021 a ese aumento salarial.

La solicitud de subida fue hecha por el superintendente al anterior alcalde, Francisco Javier Fragoso, en un escrito fechado el 11 de junio de 2021. En ese documento le solicitaba un aumento de casi 10.000 euros anuales.

Hizo la petición cuatro días antes de que el alcalde presentara su renuncia y en ese documento era el propio jefe de la Policía Local quien proponía el aumento por cuatro razones distintas: su nivel profesional era el inferior de los tres posibles (tenía el 28 y pedía el 30), no se le valoraba la dificultad técnica que tiene su puesto, no se pagaba suficientemente la responsabilidad que asumía, y no tenía reconocido el nivel de peligrosidad.

Los sindicatos con representación en la Policía Local de Badajoz conocieron la propuesta justo el día que dimitió Fragoso para ceder su puesto a Ignacio Gragera, siendo convocados ese mismo día a una reunión por la concejala de Recursos Humanos, Hitos Mogena. Las críticas sindicales se dirigieron contra la petición presentada por el jefe de la Policía Local, quien expuso entonces que en la relación de puestos de trabajo de la Policía Local el puesto de superintendente tenía asignado el nivel inferior de los tres posibles. Pedía por ello pasar del nivel 28 al 30, con el consiguiente aumento.

Muñoz hablaba de la responsabilidad que conlleva ser jefe de la Policía Local «al ejercer la máxima autoridad en materia de seguridad en los eventos que se desarrollan en la ciudad», de la especial dificultad técnica que conlleva la gestión integral de cerca de 250 funcionarios y de la «especial peligrosidad del puesto».

De acuerdo con esos tres factores, pedía un complemento retributivo de 1.000 euros por «dificultad técnica», otros 1.000 euros en concepto de complemento de «responsabilidad» y 5.721 euros por peligrosidad.

Cuando trascendió esa petición, la concejala de Policía Local, María José Solana, indicó que fue ella quien se percató de que Rubén Muñoz era el único miembro de la Policía Local que no percibía el plus de peligrosidad, razón por la que le pidió que presentara esa solicitud.

Días después se supo que la subida planteada por el superintendente era de 10.000 euros mensuales dado que al aumento de 7.721 euros que rechazaban los sindicatos había que sumar el aumento que suponía pasar del nivel 28 al nivel 30.

Los 72.455 euros que finalmente aprobaron el PP. Cs y el exedil de Vox aproximan su sueldo al del alcalde, que en el presupuesto de 2021 ascendía a 76.146 euros, y supera al de María José Solana (56.999 euros) y al de la concejala de Recursos Humanos Hitos Mogena (61.594 euros).