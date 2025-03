Desde Jaén a Badajoz para comer ocho kilos de jamón ibérico

Un café es lo que han desayunado esta mañana Jesús Ortíz, Alberto Martín y José Manuel Villar que se han hecho más de 300 kilómetros, ... que es la distacia que hay desde Jaén, para comerse unos de los jamones ibéricos que este fin de semana emplantan los mejores cortadores nacionales de jamón en Badajoz.

Eston son tres de los 15 participantes del concurso 'Come Jamón' que se organiza paralelo al Campeonato de Cortadores de Jamón del que mañana saldrá el mejor cortador de jamón de España.

Un concurso que se celebra por primera vez en la ciudad en el que cinco grupos de tres personas compiten por comer en dos horas y cuarto un jamón ibérico de ocho kilos. «Nos apuntamos porque lo vimos por internet nos pareció algo curioso y novedoso y decidimos venir a hacerlo y ha ganarlo», decía convencido antes de empezar a comer jamón, Alberto Martín.

«Nos gusta el jamón es uno de los mejores productos de nuestro país y son 100% ibéricos y eso hace que este concurso sea una maravilla. La complicación es que el jamón es muy graso y se agarra a la garganta», explica Alberto que llegó con su bolsa de picos de pan porque es celíaco.

La estrategia de estos concursantes es comer sin parar. Aseguran que han barajado varias tácticas para alzarse con el premio, que son 500 euros para el grupo que consiga terminar con la pieza ibérica en el tiempo estipulado, y estos jienenses prefirieron empezar unos minutos después de que el tiempo empezara a correr para así tener ya varios platos cortados sobre la mesa. «El truco es comer sin parar porque sino nos llenamos antes y no queremos estar esperando, así que vamos a por todas», contaba uno de ellos.

Una táctica que no fue la misma para Andrés Maya y sus dos compañeros. Ellos venían desde Alburquerque y aseguran que lo mejor para conseguir terminar con el jamón era ir con calma. «Esto es lo que hacemos nosotros todos los viernes, cuando quedamos para tomarnos la cerveza y nos comemos nuestras tapas», decían mientras hablaban con calma pero sin dejar de comer.

En apenas quince minutos de concurso llevaban comidos algo más de seis platos, que cortaban in situ los cinco cortadores que mañana pelerarán por ser el mejor cortador del país. «Un jamón de estas caracterísitica da unas 30 o 33 raciones, por lo que cada uno de ellos tendrá que comerse una media de 13 o 14 platos de jamón», decía Javier Fernández mientras afilaba los cuchillos con los que después loncheaba el ibérico.

«Esto para nosotros es un entrenamiento que nos sirve para sortar los nervios de cara a mañana. Hoy los protagonistas son ellos pero yo veo difícil conseguir que se lo coman entre tres personas porque son jamones de bellota y llenan mucho más que los de cebo», aseguraba el cortador.

La idea original de este concurso la ha desarrollado Manuel Anselmo, uno de los cortadores de jamón que participa en las jornadas, y que asegura que la mayoría de las personas se creen que son capaces de comer un jamón ellos solos. «Decidimos organizar esto para darle la oportunidad a esa gente de demostrar que son capaces. Esto no lo ha conseguido nadie hasta ahora en los concursos que hemos hecho en otras ciudades», asegura el creador del concurso.

Todos los jamones del concurso pesan entre ocho kilos y ocho kilos y medio. «No es imposible comerse el jamón pero es muy difícil. El reto está ahí para el que lo quiera conseguir tiene dos horas y cuarto. El que lo consiga se lleva 500 euros lo bueno del reto es que es gratis no tienes que pagar por participar», cuenta.

Producto de éxito

El truco está en que los participantes sean personas que comen mucho, algo que no le ocurre a Indira Moreno, una madrileña que ha venido a comer jamón. «Mi chico vio el concurso en instagram y dijimos jamón bueno y gratis, y nos apuntamos. Así conocemos también la ciudad porque nunca habíamos estado en Badajoz», decía Moreno convencida que no lo iba a conseguir. «Yo quiero disfrutar de la experiencia y comer jamón, como lo que me de tiempo y ya está», aseguraba la joven que se ayudó de un vaso de vino para comerse el jamón.

Joao ha venido desde Portugal, el no ha desayunado esta mañana ni cenó ayer por la noche. Asegura que con un poco de agua y comiendo poco es fácil de conseguir. Pero sin duda los que se lo han tomado en serio son Alberto Martín y sus amigos, que cuando comenzó el cronómetro esperaron unos minutos para empezar a comer, ellos a diferencia del resto comieron de uno en uno, para poder descansar. «Ojalá ganemos porque mínimo habrá que tomarse una cerveza para ayudar a que baje».