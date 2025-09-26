IU rinde homenaje este viernes en Badajoz a Matilde Landa
REDACCIÓN
Viernes, 26 de septiembre 2025, 02:00
Izquierda Unida Badajoz arrancará el curso político con el tradicional acto de homenaje a Matilde Landa, que tendrá lugar hoy a las 19.00 horas en la plaza de Cervantes. El acto alcanza su quinta edición y recuerda a la pacense Matilde Landa, militante comunista, feminista y símbolo de resistencia frente al fascismo durante el golpe de Estado de 1936 y la posterior Guerra Civil, en el 83º aniversario de su muerte. Será un acto abierto y participativo con el objetivo de mantener viva su memoria como referente internacional en la lucha por los derechos sociales, la democracia y la igualdad, según ha indicado IU en una nota de prensa.
