Irene y Marta: dos alumnas de premio que disfrutan con las Matemáticas

Irene Del Moral Collado y Marta Parra Segovia no se conocen, pero tienen cosas en común. Las dos viven en Badajoz, estudian primero ... de Bachillerato y dominan las Matemáticas. Son dos alumnas brillantes, aplicadas y responsables. Con una nota media de sobresaliente, no se les atraganta ninguna asignatura. Por eso el curso pasado, tras finalizar con excelentes calificaciones 4º de la ESO, sus profesores las animaron a presentarse a los Premios Extraordinarios de Secundaria, que convoca la Consejería de Educación.

Irene finalizó su etapa en el colegio concertado Sopeña en junio, y ahora está matriculada en el IES Ciudad Jardín, «más cerca de casa». Marta continúa su formación en el IES San Fernando, tras completar Primaria en el colegio público Santo Tomás de Aquino. El 17 de julio las dos tuvieron que desplazarse a Mérida, cuando ya estaban en «modo vacaciones», para someterse a un examen de varias pruebas que duraron tres horas -con descansos de quince minutos-. Tuvieron que demostrar sus conocimientos de Lengua y Literatura, Matemáticas e Inglés.

Ampliar Marta Parra Segovia posa en la puerta del IES San Fernando, donde está matriculada. J. V. Arnelas

Allí coincidieron con un selecto grupo de unos 130 estudiantes llegados de centros de Secundaria de toda la región. Las respuestas de Marta e Irene obtuvieron altísimas calificaciones que valieron posicionarse en el segundo y quinto mejor lugar de un ranking encabezado por Agustín Márquez Rangel, del IES Virgen de Gracia de Oliva de la Frontera. En tercera posición se situó Francisco Pozo Huerta, del IES Lacimurga de Navalvillar; Jacobo Gonzalo Parejo, del colegio Salesiano María Auxiliadora de Mérida; y Claudia Valle Arias, del IES de Llerena.

Irene sacó un diez en Matemáticas y supo que había hecho el segundo mejor examen de toda la región el mismo día de su cumpleaños, el 29 de julio, tras acceder varias ocasiones al listado publicado en la web de Educarex.

Marta ha tardado más en enterarse. Sus profesores le dieron la sorpresa a la vuelta del verano, el pasado 9 de septiembre. Las emociones que las embargaron fueron las mismas para ambas. «Alegría y orgullo». Sus centros hicieron público el reconocimiento y les dieron la enhorabuena a través de sus redes sociales.

«Quiero quedarme en Badajoz, y estudiar en la facultad de la Universidad de Extremadura» Marta Parra Segovia Estudiante del IES SAn Fernando

Reconocen que aún no saben qué hacer con los 600 euros que recibirán de premio. «Voy a guardarlo para mis futuros estudios. Me gustaría matricularme en Matemáticas, creo que quiero quedarme en Badajoz, y estudiar en la facultad de la Universidad de Extremadura». Irene aún no tiene tan clara la titulación que elegirá cuando supere la Selectividad, aunque se decanta por la rama de ciencias y tecnología. Respecto al dinero, opta por «ahorrarlo para algún capricho».

«Empleo la inteligencia artificial para corregir y ver los errores de algunos ejercicios» Irene del Moral Collado Estudió en el colegio Sopeña

Las dos estudiantes están al día de los últimos avances tecnológicos y saben aprovechar la inteligencia artificial con buen criterio para mejorar su rendimiento académico. «La empleo para corregir y aprender a ver de los errores de algunos ejercicios que hago; o cuando tengo muchas cantidades de información, para esquematizar, resumir o simplemente para hacer algún examen en modelo y practicar más el ejercicio».

Disfrutan con la música

Y como todo no va a ser estudiar, estas dos chicas también saben divertirse y tienen sus aficiones. Irene reconoce que no le gusta el deporte, pero sí escuchar música variada y «salir con las amigas». La pasión por la música de Marta va más allá. Ella toca el bajo y la batería y tiene una banda, The Drunk Future.