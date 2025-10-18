HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Irene Del Moral Collado ha estudiado en el colegio Sopeña hasta 4º de la ESO.

Irene Del Moral Collado ha estudiado en el colegio Sopeña hasta 4º de la ESO. J. V. Arnelas

Irene y Marta: dos alumnas de premio que disfrutan con las Matemáticas

Una estudiante formada en el colegio Sopeña y otra en el IES San Fernando han sido reconocidas por Educación junto a otros cuatro estudiantes con los premios de Secundaria

Ángela Murillo

Ángela Murillo

Sábado, 18 de octubre 2025, 14:18

Comenta

Irene Del Moral Collado y Marta Parra Segovia no se conocen, pero tienen cosas en común. Las dos viven en Badajoz, estudian primero ... de Bachillerato y dominan las Matemáticas. Son dos alumnas brillantes, aplicadas y responsables. Con una nota media de sobresaliente, no se les atraganta ninguna asignatura. Por eso el curso pasado, tras finalizar con excelentes calificaciones 4º de la ESO, sus profesores las animaron a presentarse a los Premios Extraordinarios de Secundaria, que convoca la Consejería de Educación.

