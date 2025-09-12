El Intermedio visita Casas de Don Pedro y se rinde ante el grupo extremeño Sanguijuelas del Guadiana El reportero Isma Juárez viaja a Casas de Don Pedro para conocer a Sanguijuelas del Guadiana, la banda que ha lanzado su primer disco Revolá

El programa El Intermedio de La Sexta, presentado por El Gran Wyoming, ha visitado esta semana el pueblo de Casas de Don Pedro (Badajoz). El reportero Isma Juárez, dentro de su sección «Un país en la riñonera», ha viajado hasta el municipio extremeño para conocer a la banda local 'Sanguijuelas del Guadiana', un grupo que lo está petando y que este año ha lanzado su primer disco, titulado Revolá.

«Los fans de los Beatles peregrinan a Liverpool y los de Bad Bunny a Puerto Rico, pero yo soy fan de los 'Sanguijuelas del Guadiana', por eso me he venido a Casas de Don Pedro, en Extremadura», con estas palabras arranca el reportaje el propio Isma.

Un recorrido por Casas de Don Pedro

Durante su recorrido por las calles del pueblo, Juárez preguntó a los vecinos por la banda, encontrándose con un apoyo unánime ya que todos han destacado el orgullo de tener este grupo de música que ha decidido apostar por su tierra en lugar de marcharse a la ciudad.

En esta misma visita, Isma también ha hablado con la alcaldesa de Casas de Don Pedro, Inmaculada García de la Trena, que no ha escatimado elogios hacia el grupo. «Es un orgullo impresionante. Son unos niños buenísimos. Tienen un público sanísimo», cuenta.

Fiel a su estilo, el reportero le propuso a la regidora cambiar el nombre del pueblo en honor a la banda, algo que ella ha rechazado entre risas. Sin embargo, Juárez ha insistido con otra idea y es que el municipio dedique una calle a El Intermedio. «Celebramos 20 años en el Intermedio y estamos buscando que haya algún municipio que nos ponga una calle real», propone el reportero.

«Lo comentaré con el equipo de gobierno y si es posible se os pone la calle, pero yo no prometo nada», contestó la alcaldesa con humor, mientras sostenía una placa de la cale que el propio Isma le había entregado.

Los Sanguijuelas del Guadianha apuestan por quedarse en su tierra

Y siguiendo con su visita por Casas de Don Pedro, Isma no podía marcharse sin conocer de cerca a los protagonistas, el grupo 'Sanguijuelas del Guadiana'. Formado por Juan, Carlos y Víctor, los músicos recibieron al reportero en una discoteca del pueblo, el lugar donde ensayan habitualmente.

Allí explicaron que su decisión de quedarse en Casas de Don Pedro responde a una apuesta por sus raíces. «Si nuestro disco habla del pueblo, lo lógico era quedarnos y hacerlo aquí«, explicaron.

Los fans de los Beatles peregrinan a Liverpool y los de Bad Bunny a PR, pero @IsmaJuarez no es nada de eso.



Durante la entrevista, mostraron orgullosos un cartel colocado en una de las calles del municipio que anuncia su álbum Revolá, su primer gran proyecto musical y con el que esperan dar a conocer el orgullo de su tierra.