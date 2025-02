Indemnizarán a una mujer por una operación fallida de aumento de pecho realizada en Badajoz

Un cirujano que realizó una intervención de aumento de pecho y la clínica de Badajoz en la que fue realizada esa operación estética deberán indemnizar ... con casi 48.000 euros a una paciente que recurrió al juzgado después de comprobar que sus mamas presentaban una evidente asimetría, un caso en el que la paciente ha sido representada por la letrada María Estrella Santiago.

La sentencia del Juzgado de 1ª instancia número 7 de Badajoz explica que la mujer, que tenía 34 años, suscribió un contrato para que le practicaran una intervención de aumento de mamas con prótesis por el que abonó 3.500 euros.

La operación tuvo lugar el 29 de septiembre de 2017, pero en la revisión que se le practicó el 20 de octubre la paciente refirió que sentía molestias en la mama derecha.

El cirujano le indicó en ese momento que esas molestias «desaparecerían progresivamente», pero en las siguientes revisiones se hizo patente que en la cicatriz de esa mama se le había formado «una cápsula apretada y constrictiva». Por esta razón se le indicó que debía ser sometida a una nueva cirugía en la que le serían colocadas las mismas prótesis en el mismo plano pectoral.

Esa segunda intervención fue practicada el 1 de octubre de 2018 en una operación que tenía un coste de 639,26 euros. Pero en la revisión que se le hizo en marzo de 2019 se apreció un ligero encapsulamiento en una mama y una asimetría con respecto a la otra, por lo que le indicaron que «se podía realizar un pequeño ajuste extirpando la piel de la mama que estaba más caída para igualar la altura de las dos».

La última revisión en ese centro médico tuvo lugar el 13 de mayo de 2019, pero la paciente no estaba satisfecha con el resultado y en 2020 acudió a una clínica distinta en la que le realizaron un informe en el que se reflejaba que «presentaba una gran asimetría mamaria». También se hacía constar que mientras la prótesis derecha había sido colocada por delante del músculo, la izquierda estaba por detrás.

A todo ello se unía que la mujer tenía antecedentes psiquiátricos y que esa operación le hizo desarrollar un trastorno ansioso-depresivo que la desestabilizó psicológicamente y requirió un tratamiento.

Tras analizar la demanda, el juzgado ha considerado que la paciente fue informada de los riesgos que conllevaba esa operación en el consentimiento informado que firmó, por lo que no existe irregularidad en lo referido a esta obligación legal.

Pero no ocurre lo mismo cuando se aborda el resultado «insatisfactorio» de la operación. En la sentencia se recoge que si el resultado es insatisfactorio es porque algo falló. «El propio cirujano no ha podido explicar por qué una prótesis se ha colocado delante del músculo y otra detrás, en la historia clínica no se hace referencia alguna a dicho extremo».

Por este motivo, el juzgado estima parcialmente la demanda y condena tanto al centro médico como al cirujano y a la aseguradora de la clínica a indemnizar solidariamente a la paciente con 47.971 euros más los intereses legales. De esa cantidad, 42.054 euros se corresponden al perjuicio estético causado y 5.917 al trastorno mental que sufrió.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial de Badajoz.