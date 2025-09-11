Un incendio corta la carretera de la Corte

La Policía comienza a cortar el tráfico esta tarde en la carretera de la Corte.

Rocío Romero Badajoz Jueves, 11 de septiembre 2025, 17:19

La carretera de la Corte está cortada este jueves a primera hora de la tarde por un incendio. Los Bomberos de Badajoz recibieron la alerta del incendio sobre las 16 horas de hoy frente a las instalaciones de Grúas Cabrera y enviaron una dotación.

Desde esa hora tienen tres bomberos destinados y un vehículo autobomba forestal pesada. La cercanía a viviendas y proximidad a vehículos estacionados apuntaba a cierto riesgo de las llamas. Las cuatro unidades de la Policía Local cortaron el tráfico durante una hora aproximadamente para facilitar el trabajo a los Bomberos. Sobre las cinco y cuarto la circulación quedó restablecida.

Los bomberos continúan esta tarde tratando de dar por extinguidas las llamas mientras se espera que el corte de tráfico sea momentáneo hasta que el humo se disipe.

La ciudad de Badajoz ha vivido este verano una serie de incendios que parecían provocados, sobre todo en el parque de Tres Arroyos, Las Vaguadas y su entorno. El lunes 18 la Policía Local detuvo a un hombre que presuntamente había provocado llamas entre el Puente Real y el tanatorio. Tras pasar a disposición judicial, esa semana de agosto pasó a disposición del juez, que abrió una investigación por si pudiera estar involucrado en otros fuegos de los sucedidos este verano.