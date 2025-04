Parecen inofensivas. Pequeñas, frescas y en ocasiones aromatizadas. Pero en realidad las toallitas higiénicas suponen uno de los problemas más graves que tiene Aqualia, ... la encargada de gestionar las redes de agua limpia y sucia en Badajoz.

Javier Rosado es el responsable de tratamiento y depuración de agua de la empresa. Este afirma que «es importante la concienciación ciudadana para que se tiren menos toallitas» por los desagües, en especial por los retretes.

Aunque algunas se venden como degradables, no se desintegran tan rápidamente como sería necesario. Las de bebé, clásicas, son las peores.

Las consecuencias que generan se hacen notar. «Colmatan las bombas, se enganchan a los hierros y a veces hasta las rejas se vencen porque impiden pasar el agua», explica.

«Tú tiras una toallita en tu casa y te parece que no se nota tanto, pero afecta al tratamiento de agua», dice con rotundidad este experto.

«Los dos tanques que hay en Badajoz tienen un beneficio muy importante para que este agua sucia que sale de las viviendas y la que procede de las primeras lluvias no terminen en el río. Intentamos evitar que tenga sustancias no deseables. Pero nos interesa mucho que los ciudadanos sean conscientes de que no deben tirar las toallitas por los inodoros o no tiren lo que no deben por ahí. El 90% de lo que se encuentran son toallitas, pero también vienen botellas y bolsas de chuches. Y esto afecta a toda la ciudadanía», reflexiona Javier Rosado. «Queremos dar una calidad de agua buena, y lo hacemos. Pero también hace falta colaboración de los ciudadanos y, sobre todo, concienciación».