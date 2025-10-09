El humo de las quemas de rastrojos y la niebla tiñen de gris el cielo de Badajoz El Infoex ha prorrogado la época de peligro alto de incendio hasta el 26 de octubre por las elevadas temperaturas este otoño

«¿Está lloviendo?; ¿es niebla?». Son las preguntas que se han hecho esta mañana algunos pacenses al levantar la persiana y ver el ambiente plomizo. De nuevo se resiente la calidad del aire que se respira en Badajoz. Las quemas de rastrojos se han retomado este jueves con la bajada de temperaturas nocturnas por la llegada de la dana Alice, que está dejando fuertes lluvias en algunos puntos de la península.

La nube de humo procedente de los fuegos en los campos próximos a la ciudad se ha sumado a las brumas que había previsto la Aemet , otorgando a la ciudad una estampa londinense. Unas imágenes que ya se vivieron el pasado 30 de septiembre, cuando el fuerte olor a quemado obligó a cerrar ventanas y el humo se percibió desde todas las barriadas y municipios limítrofes a la capital pacense.

Quemas del regadío

De nuevo se trata del humo procedente de la quema de restos vegetales en los cultivos de regadío de las Vegas Bajas del Guadiana. La región permanece en peligro alto de incendio hasta el 26 de octubre, después de que el Plan Infoex lo prorrogase en base a las previsiones meteorológicas.

Las temperaturas están siendo más altas de lo habitual para esta época del año, trasladaron el pasado 6 de octubre los responsables del dispositivo extremeño contra el fuego, con los datos de la Aemet en la mano.

Quemas autorizadas

A pesar de las limitaciones asociadas al peligro alto de incendio, los agricultores de las zonas de regadío sí pueden llevar a cabo quemas, siempre y cuando lo comuniquen debidamente a la Administración competente y realicen las quemas de la forma establecida: es decir, realizando montones, vigilando en todo momento (hasta que el fuego queda completamente apagado), contando con medios para que las llamas no se desmadren y el teléfono del 112 a mano, entre otras exigencias.