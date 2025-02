El Hospital Materno de Badajoz se llena de niños con bronquiolitis en un pico inusual en otoño

Rocío Romero Badajoz Viernes, 3 de diciembre 2021, 07:17 Comenta Compartir

Los primeros casos de bronquiolitis (infección en las vías respiratorias) llegaron a las Urgencias del Materno Infantil de Badajoz a finales de septiembre y no han parado de crecer. El servicio de Urgencias se ha visto desbordado en las últimas semanas, las habitaciones se han ... llenado y, aunque estos últimos días ha bajado la incidencia, la infección se mantiene. Los médicos del hospital atienden un pico inusual para esta época del año. Hasta 2019 incluido, estos datos se daban en torno a las Navidades y enero. «Estos datos de finales de octubre y principios de noviembre no lo he conocido en los 40 años que llevo trabajando», asegura Enrique Galán, jefe del servicio de pediatría del Materno.

«La bronquiolitis se ha adelantado y ahora se mantiene, esto repercute en las urgencias y en los ingresos hospitalarios», señala el especialista. En 2019, Urgencias del Materno recibía a unos 60 u 80 pequeños en días laborales y entre 100 y 140 los fines de semana. Esos datos bajaron en el invierno de 2020 por los confinamientos, el uso de la mascarilla, los constantes lavados de manos, la obligación de guardar distancia entre las personas y la ausencia de aglomeraciones. Pero, una vez relajadas las restricciones, los niños han vuelto de nuevo a urgencias incluso a finales de septiembre y octubre. Los ingresos han recuperado las cifras que venían siendo normales para finales de diciembre y enero. Solo que se han producido en octubre y noviembre. Noticia Relacionada «Todos los niños de 5 a 11 años deben vacunarse contra el coronavirus» Rocío Romero Esa es una de las diferencias que han visto los profesionales del Materno. Otra es que los pequeños ya no llegan solo con el virus VRS (respiratorio sincitial y que es el responsable habitual de las bronquiolitis en un 90% de los casos), sino que llegan con otras infecciones. Por ejemplo, influenza o bocavirus. Esto dificulta el agrupamiento de los pequeños a la hora de compartir habitación. «No se pone a niños juntos que tengan infecciones diferentes», señala. Así que en los peores días de saturación de camas y espacios, han tenido que habilitar otros espacios como camas para madres. «Los niños nunca se quedan sin atender», asegura. Hay otro cambio más. Si antes lo habitual es que Urgencias se llenara de bebés de hasta un año, ahora han atendido a pequeños de hasta dos. Seis semanas Las bronquiolitis son peligrosas en los más pequeños (hasta seis semanas) porque el esfuerzo que requieren para respirar les agota. De ahí que ingresen a los bebés y les pongan respiración asistida no invasiva en los casos que se permite y algunos pasen a la UCI si la situación se complica. Ahora están estudiando el virus en pequeños con 15, 18 y hasta 20 meses. Esto, explica el doctor Galán, tiene relación con que el año pasado se fue muy respetuoso con las medidas para tratar de frenar el coronavirus. Los bebés que no se contagiaron el año pasado lo están haciendo este otoño. «En febrero y marzo de 2021 no teníamos apenas bronquiolitis y las urgencias se redujeron a un 30% o 40% de lo habitual». Pero ahora han aumentado, afirma. «Mi opinión es que este episodio durará más. Ahora estamos llenos, pero no sobresaturados». Y están expectantes a cómo evolucionarán los casos para las fechas que tradicionalmente eran las más perjudiciales, como las Navidades y el mes de enero.

