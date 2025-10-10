Homenaje en Villafranco a Manuel Sánchez Arguijo por 20 años como médico del pueblo El alcalde de Badajoz y el presidente del Colegio Oficial de Médicos han asistido al reconocimiento en el que el doctor ha recibido el aplauso de los vecinos de la pedanía

Villafranco del Guadiana ha rendido homenaje este viernes al médico Manuel Sánchez Arguijo, con la instalación de una placa conmemorativaen en el consultorio, en presencia de autoridades como el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, el concejal José Antonio Casablanca o el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Badajoz, Pedro Hidalgo Fernández.

Sánchez Arguijo fue médico de familia en la localidad durante dos décadas, entre 1991-2011. Se licenció por la Universidad Complutense de Madrid, con un periodo hospitalario en el Hospital 12 de Octubre, tras el cual ha ejercido toda su vida profesional en Extremadura, con veinte años de carrera en Villafranco del Guadiana.

«Hay que resaltar el empeño y la dedicación que don Manuel Sánchez puso para conseguir que Villafranco disfrutase de unas dependencias dignas y con mayores medios para atender a los pacientes después de que el consultorio fuese pasando por varias dependencias municipales provisionales, con condiciones poco óptimas para la atención sanitaria», ha señalado Emilio Díaz Pines, presidente del Club de Tertulias del Casino de Badajoz.

Esta ha sido la entidad promotora de un homenaje que ha sido apoyado por otros colectivos, según ha reconocido el alcalde pedáneo de la localidad, Juan Daniel Sánchez Guerrero. «Este reconocimiento es un sentimiento compartido por los vecinos del pueblo», ha dicho, para recordar también que el Ayuntamiento de Badajoz aprobó por unanimidad el reconocimiento. «Debes sentirte orgulloso. Por hacer bien su trabajo, no todo el mundo obtiene un reconocimiento y una placa. Y es verdad que tú te los has ganando a pulso: por tu vocación, por tu compromiso y por tus ganas de hacer las cosas bien en los años que estuviste aquí desempeñando tu servicio. Así que debes sentirte orgulloso y compartirlo con tu familia». Sánchez Guerrero ha invitado al facultativo a volver a su «casa» cuando quiera.

También le ha agradecido su labor el alcalde Ignacio Gragera. «Un médico no es solo un médico, a veces es un confidente, es un amigo y por supuesto es una referencia», ha aseverado.

«Te has convertido en referencia de mucha gente de este pueblo durante 20 años, que eso ha llevado a tus amigos y a los colegios profesionales y a la Asociación contra el Cáncer a promover esta iniciativa y que nosotros como Ayuntamiento de Badajoz no solo teníamos la obligación, sino el deber de acompañar y de aprobar», indicó Gragera.

«Es el reflejo de la confianza mutua»

Por su parte, el doctor tomó la palabra para dar las gracias por el reconocimiento público. «He pasado la mayor parte de mi carrera aquí, sintiéndome identificado con sus habitantes desde el primer día, por lo que tenía claro que mi estancia aquí sería para muchos años».

Para él, la placa que luce ya en el consultorio «es el reflejo de la confianza mutua, de la paciencia y comprensión que siempre he encontrado en cada hogar y en cada persona de este pueblo».