Un hombre, en estado crítico tras el incendio de una vivienda en Badajoz

Badajoz Jueves, 16 de octubre 2025, 07:43 | Actualizado 08:57h.

Un hombre de 56 años se encuentra en estado crítico tras sufrir una intoxicación por monóxido de carbono en el incendio de una vivienda en Badajoz.

Este aparatoso fuego se ha producido en una casa baja ubicada en el número 36 de la calle Vistahermosa, en la barriada de San Roque, poco antes de las 6.00 horas de este jueves.

Los bomberos del Ayuntamiento de Badajoz han recibido el aviso a las 5.50 horas. Los efectivos han trabajado en el lugar en torno a una hora, hasta lograr la extinción completa de las llamas y proceder a la ventilación del inmueble. Para sofocar el fuego en algunas zonas de la casa han tenido que trabajar echando agua desde los tejados y terrazas ante la imposibilidad de llegar a ellas desde el interior. También han tenido que actuar en las viviendas colindante, las ubicadas en los números 34 y 38, ya que había entrado algo de humo a ellas a través de los techos y paredes. Las tareas han consistido principalmente en la ventilación de estas casas.

El fuego ha afectado gravemente a la vivienda, dejándola en muy mal estado. De hecho, ha calcinado todas las estancias y ha dejado muy comprometida su estructura. Parte del techo de la cocina se ha derrumbado durante las labores de extinción.

A la llegada de los bomberos, el hombre afectado, único ocupante de la casa en el momento del suceso, había salido fuera por sus propios medios tras haberse despertado alertado por el intenso humo y el fuego.

La víctima, un varón de 56 años, ha sido atendida por los recursos de emergencias trasladados hasta allí. Los bomberos le han proporcionado una primera ayuda, facilitándole toallas mojadas hasta la llegada de los recursos sanitarios. Posteriormente, una ambulancia le ha llevado hasta el hospital Universitario de Badajoz para recibir atención médica. Según las primeras valoraciones sanitarias, el hombre se encontraba en estado crítico como consecuencia de la inhalación de gases tóxicos.

El suceso ha generado mucha alarma entre los vecinos de la zona, que se habían despertado y habían salido de sus casas.

Hasta el incendio se han desplazado dos camiones de bomberos y un coche de mando. También han acudido agentes de servicio de la Policía Local de Badajoz y Policía Nacional.

Coche incendiado

Aparte del incendio de esta casa, los bomberos de Badajoz también han atendido esta madrugada el incendio de un coche en la pedanía pacense de Gévora. El turismo calcinado estaba estacionado en la calle Esperanza.

El suceso se registró a la una de la madrugada.

