Un pequeño fuego en un piso de la Zona Norte de Mérida lleva el susto a los vecinos a las 7 de la mañana

Según los bomberos, se originó tras arrojar una colilla a una papelera en una vivienda de la calle Comarca de la Jara; se desalojaron a vecinos del portal por precaución

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Jueves, 16 de octubre 2025, 15:21

Comenta

Susto al amanecer en una vivienda de la Zona Norte de Mérida. Sucedió sobre las siete de la mañana, cuando todavía era de noche. Un pequeño fuego se originó en el interior de un piso de la tercera planta de la calle Comarca de la Jara. El motivo, la colilla de un cigarro que no estaba apagada del todo y que se arrojó a una papelera. Esta prendió. Se provocó un pequeño fuego y una posterior humareda, más llamativas que peligrosas. Según ha podido saber HOY, la llamada pidiendo el auxilio de bomberos tuvo un efecto casi inmediato porque al poco tiempo se presentaron dos camiones del parque, situado en el polígono industrial El Prado y también agentes de la Policía Local de Mérida.

Según han comentado a este diario vecinos del inmueble, se aconsejó a distintos inquilinos de ese portal que dejaran sus casas mientras actuaban los bomberos. Fue, en la calle, la Policía Local regulaba la circulación de vehículos. Se trata de una calle pegada a la sede de la empresa pública Tragsa, donde acuden a diario decenas de trabajadores. A pocos metros, aunque sin necesidad de circular por la calle Comarca de la Jara, está el centro de salud de la Zona Norte. Y, al lado, la muy transitada avenida Vía de la Plata.

La rápida intervención de los bomberos ha llevado la tranquilidad a los vecinos de la calle y del portal en pocos minutos.

