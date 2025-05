La historia de Badajoz a través de la televisión local

Sobre políticas sociales y sanidad hablaba ya Guillermo Fernández Vara en Canal Cultural Badajoz en 1999. Por entonces él era aún consejero de Sanidad y ... pocos lo imaginaban como presidente de la Junta. La televisión local llevaba apenas cuatro años en emisión. El primer canal local en emitir en abierto en la ciudad también entrevistó a Fragoso antes de ser alcalde de Badajoz.

Unas declaraciones que estos días pueden volver a escuchar en la sede que la Fundación CB tiene en la calle Montesinos, donde esta semana ha inaugurado la Exposición 'Archivo Canal Cultural y Telefrontera'. «Con esta exposición queremos enseñar el contenido que albergan estos fondos audiovisuales de nuestro archivo. Lo hemos centrado en personajes singulares de la ciudad que aparecían en distintos programas», cuentan las documentalistas de la Fundación CB, Mónica Leo y Vanesa Cordero, que están convencidas que esta muestra va más allá y sirve para conocer la historia de la región. «Estos vídeos permiten a la gente conocer la historia de Extremadura y concretamente de Badajoz, pero también la historia de la televisión, que ha evolucionado mucho desde entonces», subrayan.

Ellas son dos de los cinco documentalistas que desde el año pasado trabajan con los vídeos donde aparecen entre cinco y diez programas de las emisoras locales, de los que se ha hecho una selección de 30 personajes. «Son todos personas relevantes en la historia de la ciudad. En esta primera selección se han incluido a los que más han llamado la atención, de los que había más vídeos o más información aportaban», señala Mónica.

Entre las personas que aparecen en esta exposición audiovisual también hay declaraciones de personajes ya fallecidos como el pintor Adelardo Covarsí, deportistas como Nuria Cabanillas, o escritores como Jesús Sánchez Aladid, que fue otro de los entrevistados por la emisora local.

Tres pantallas cuelgan de las paredes de la sala. En ellas las personas que visiten la exposición pueden ver los vídeos de 15 minutos, donde aparecen fragmentos de las entrevistas a estos personajes.

10 charlas en tres vídeos diferentes es el atractivo de la exposición. «Se ven a muchas personas que han destacado en la historia de la ciudad, pero los políticos puede que sea lo que más llame la atención porque algunos dicen cosas que las generaciones de ahora desconocen de ellos, o tenían un papel en la sociedad muy diferente al que tienen en la actualidad», apunta Cordero.

Junto a las pantallas donde se visualizan los vídeos varios paneles informativos recaban información sobre la muestra. También sirven para situar al visitante en el contexto de la época en la que se grabaron. También de la historia de estas televisiones pacenses, que igualmente tienen documentadas las fiestas más importantes de la ciudad como el Carnaval, la Semana Santa o la feria de San Juan.

Imágenes que pudo recoger hasta el año 2007 Telefrontera, que adquirió Canal Cultural, pero que no pudieron seguir con las emisiones debido a que no lograron la licencia de emisión TDT.

Historia de la televisión

Alrededor de 6.000 cintas en diferentes formatos forman parte del archivo documental de la Fundación. «Las imágenes están en diferentes formatos. VHS, DVC pro, Beta Cam, o DVD que son los más recientes. Todo esto lo hemos tenido que digitalizar, y convertirlos en formato MP4, por lo que la exposición también implica un recorrido por la historia de la televisión», explica Mónica.

Las imágenes de la exposición dejan ver cómo ha cambiado la manera de hacer televisión. Los tipos de plano fijo entre el entrevistador y el entrevistado poco tienen que ver con la narrativa audiovisual que se maneja en la actualidad, donde los recursos tienen muchísima importancia y en esta época ni si quiera se hacía uso de ellos. «La calidad tampoco es la misma que la que se maneja hoy día y eso se nota en los vídeos», zanjan.

Unas imágenes que han llegado a la Fundación CB tras la cesión que la empresa editora HOY (propietaria de Telefrontera) les hizo de estos archivos. «Poner estos vídeos a disposición de los ciudadanos es muy importante, de no ser así y no conservar estas cintas, el contenido se terminaría perdiendo. Además no hay nada de la televisión local en Internet», subraya Cordero, que asegura están abiertos a peticiones de las televisiones actuales para la cesión de estos recursos.

También se emitían programas de corazón y que no están en esta muestra, pero que se expondrán en un futuro. «Tenemos muchos fondos audiovisuales , y es la primera vez que se hace una muestra con ellos, pero tenemos intención de sacarle mucho más partido», apunta el director de la Fundación, Emilio Jiménez, que asegura que en el futuro pretenden publicar estos archivos en la web del Centro de la Documentación y la Imagen (Cediex).