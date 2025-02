«El hermetismo de Gragera pone a todos de los nervios»

El viernes de Dolores a algunos del PP les entraron los sudores. En la terraza Eos, junto al parque del río, llegó la enésima presentación ... de Ignacio Gragera como candidato a la alcaldía de Badajoz. Hacia atrás, pero a la vista de todos, dos de los tres concejales de Cs apoyaban al alcalde que dejó su partido para irse con el PP.

Carlos Urueña e Hitos Mogena estaban sentados junto a David Salazar, que ha agotado la legislatura con Cs en la Asamblea. Este no dice nada, pero el sábado se le vio de cañas por Badajoz con el presidente provincial del PP, Manuel Naharro. Una quedada que acrecienta aun más los rumores que circulan desde hace meses sobre su integración en el PP.

«Los concejales de Cs no pintaban nada en el acto de Gragera. Me caen bien, pero están en Cs y van a apoyar al candidato del PP. Se deciden o no tiene sentido», dice un popular fiel al partido desde las mayorías absolutas de Celdrán. Como el resto de fuentes que aparecen en esta información, exige anonimato.

«Entiendo que Urueña va a ir con el PP», dice otro afiliado del PP que nunca ha sido concejal pero al que le gustaría serlo. «Actualmente es de los mejores ediles que hay», reconoce. A Carlos Urueña le avala el trabajo de estos cuatro años en Urbanismo y la campaña para mejorar aceras y calzadas por toda la ciudad. Aunque echó de menos que Cs le llamara para hablar de Ángela Roncero como candidata, de su boca no ha salido ni una palabra que presagie otro caso de transfuguismo.

En el PP, sin embargo, lo asumen. «Ignacio va a meter a gente. No sabemos a quiénes ni a cuántos, pero lo de Carlos lo doy por hecho», señalan desde el partido local. El fichaje de otros dos ediles de Cs en el Ayuntamiento de Madrid por parte de Almeida esta semana dirige aún más las miradas a los concejales de Badajoz.

«Ignacio meterá a gente. No sabemos a quiénes ni a cuántos, pero a Urueña lo doy por hecho»

Confeccionar una candidatura nunca es fácil. Pero en este caso se complica especialmente. Porque el PP ha optado por una bicefalia entre el candidato y el coordinador local, Antonio Cavacasillas, a lo que se suma un presidente provincial, Manolo Naharro, que no es de la agrupación pacense y que llegó al cargo con ganas de mandar en el Gobierno local. El Ayuntamiento de Badajoz ya no es la agencia de colocación del PP, como fue cuando Celdrán aupó a Monago hasta la presidencia de la Junta y a Fragoso como heredero de la alcaldía y presidente provincial. Ahora la última palabra la tiene María Guardiola, una presidenta de Cáceres que quiere renovar caras y nombres.

Todos esos cambios hacen presagiar novedades en las listas al Ayuntamiento. Cunden los nervios entre los concejales del equipo de Fragoso y los diputados regionales de Badajoz que ascendieron con Monago. A las dudas que puedan tener los ediles Jesús Coslado o Paloma Morcillo se une la incertidumbre de los diputados Luis Alfonso Hernández Carrón, Lorenzo Albarrán y Juan Parejo. Este último, en la órbita de Cavacasillas, lleva meses en el 'run run' local.

«A mí no me han dicho nada de la lista» es la respuesta más recurrente de los populares. «Ese hermetismo y silencio absoluto que Gragera mantiene en este tema está poniendo de los nervios a todos», dice otro. «Nadie sabe nada». Esto hace que circulen los comentarios y hasta quienes se dedican a examinar la cara del alcalde cada mañana. «Hay días en que pienso que va a cambiar a todos los que están hoy en el Gobierno y otros en los que me da la impresión de que los va a mantener repartidos por la lista», dice un colaborador.

Las quinielas están sobre la mesa. «A Rubén Galea (ex de Badajoz Adelante integrado en el PP hace unas semanas), Urueña y Eladio Buzo (concejal de Hacienda) los doy por seguros. Y entre las mujeres Virginia Rodríguez y las concejalas Blanca Subirán y Paloma Morcillo», señala un exedil.

Los partidos confían cada vez más en la política nacional y en las polémicas efímeras de redes sociales, y menos en el poder de atracción de las personas con las que contará en los territorios.

La candidatura de Badajoz estará formada por 27 nombres. Pero todos quieren ir entre los diez primeros para figurar en puestos de salida. Del 14 hacia abajo se pierde relevancia. «Cada tramo de cinco personas, debe estar formado por tres mujeres y dos hombres, o viceversa. Si Ignacio y Cavacasillas van en el primer tramo, ya solo cabe un tercer hombre. Que puede ser Carlos Urueña o Juan Parejo», señala otro más que da por hecho las incorporaciones. Otras fuentes, en cambio, aseguran que Cavacasillas tiene plaza en la candidatura a la Asamblea porque la bicefalia de estos meses entre jefe del partido y jefe del Ayuntamiento debe terminar cuanto antes.

El PP suele agotar los plazos electorales. Tienen hasta el 25 para registrar los nombres.