Una banda de ciberdelincuentes holandeses piratea la red informática del Ayuntamiento de Badajoz

El Ayuntamiento de Badajoz ha sufrido un hackeo. Desde el propio Consistorio se apunta a un grupo ciberdelincuente holandés como los responsables.

Esta misma mañana, el Consistorio informó de que la red interna se ha visto afectada por un virus informático tipo ransomware. Se trata de un tipo de malware que bloquea el acceso a los archivos del dispositivo o sistema infectado. Generalmente, lo hace cifrando los datos y exige un rescate para liberarlos. Por ello, el alcalde, Ignacio Gragera, ha decretado una paralización de los plazos administrativos generales hasta que se restablezca el sistema y la situación vuelva a la normalidad.

El «incidente informático», como lo ha descrito esta mañana en rueda de prensa el concejal de Modernización Javier Gijón, se detectó a media tarde del martes. Esa mañana, la jornada posterior al gran apagón del lunes, los funcionarios pudieron trabajar. Hasta las cinco de la tarde, hora en que salió el último empleado del palacio municipal, no se detectaron errores. El jefe de los servicios informáticos se percató de que algo ocurría sobre las seis y cuarto de la tarde.

Los informáticos comenzaron a trabajar para solucionar la situación el mismo martes por la tarde y han estado toda la noche empeñados en ello, aunque los trabajadores no han podido encender los ordenadores esta mañana de miércoles.

Los problemas afectan a la red general del propio Ayuntamiento y a los organismos autónomos. Ni la sede electrónica ni el registro general funcionan hoy.

El edil de Modernización ha enviado esta mañana un mensaje de tranquilidad y de prudencia. Y ha asegurado que el Consistorio actualizará la información conforme vayan teniendo novedades. Aun así, ha reconocido: «no sabemos muy bien el alcance de la situación».

Los servicios informáticos municipales cuentan con el apoyo de la empresa iaas365 y Telefónica para buscar una solución. La primera es la casa que trabaja habitualmente con el Ayuntamiento. Además, han contratado a otra especializada en este tipo de ataques que trata de identificar qué ha pasado, por dónde ha entrado el virus y si este sigue dentro del sistema. «Una vez que sepamos, empezaremos a levantar servidores», ha señalado el edil sobre la recuperación de los sistemas informáticos municipales.

La última copia de seguridad es del pasado viernes y, aunque esperan que los daños no sean grandes, Gijón prefiere mantener la cautela. Aun así, entre que la copia fue el viernes y que el gran apagón el lunes, opina que los daños han podido ser muy limitados.

Como se ha indicado antes, sobre las seis y cuarto de la tarde, el jefe de Informática se dio cuenta de que algo ocurría al conectarse desde su domicilio. Intentó desconectar los servidores desde allí, no pudo y acudió al Ayuntamiento para ello.

Gijón ha señalado que el virus ha dañado los servidores, pero no los ordenadores. Están revisando las máquinas para ver si alguna ha sufrido daños, aunque de momento no han encontrado ninguno. «Por precaución se ha cortado Internet para evitar entradas y salidas que no conocemos y desde anoche que nos pusimos en marcha con esta empresa hemos puesto en marcha todos los protocolos».

Es la primera vez que trasciende una circunstancia de este tipo en el Ayuntamiento de Badajoz, aunque sí ha ocurrido en otros conocidos. El más conocido fue el pirateo del Ayuntamiento de Sevilla.