Gran parte de Tres Arroyos está calcinado: «El corazón verde de Badajoz está gravemente dañado» El vídeo de un ciclista muestra que muchos árboles de la dehesa municipal están quemados

Natalia Reigadas Badajoz Viernes, 8 de agosto 2025, 12:59 | Actualizado 13:06h. Comenta Compartir

«El corazón verde de Badajoz está gravemente dañado«. Es el mensaje de un ciclista que ha captado un vídeo en el que se aprecian los graves daños que ha sufrido el parque de Tres Arroyos debido a los incendios. Gran parte de la superficie de esta dehesa municipal está calcinada.

Las imágenes han sido grabadas por Ángel López Corrales. Este vecino ha ido a hacer deporte a Tres Arroyos al volver de vacaciones y ha compartido en sus redes sociales la desagradable impresión que se ha llevado al ver la superficie calcinada. «Sobrecogedor», ha resumido.

«Nuestro pequeño corazón verde de la ciudad está gravemente dañado, uno de los pocos refugios climáticos de Badajoz pierde casi la mitad de sus encinas y vegetación autóctona. Son cosas increíbles que suceden, más si son intencionados como parece, situaciones que son irreversibles y que tira por tierra en unos minutos años de árboles que aportan a nuestra vida diaria más de lo que realmente creemos», ha comentado López Corrales.

Según avanzó HOY tras los incendios, las llamas afectaron a 200 hectáreas de las 240 con las que cuenta esta dehesa pacense. Son los cálculos del Infoex. En algunas zonas los daños son muy graves con encinas calcinadas y el suelo arrasado. En otros puntos la vegetación se ha quemado, pero los árboles podrían salvarse.

Los incendios

Los incendios tuvieron lugar los días 23 y 24 de julio y en ambos casos se cree que fueron intencionados. Fue dentro de la racha de fuegos que sufrió la ciudad con una decena de incidentes graves en una semana. También se quemó gran parte de los alrededores de Las Vaguadas, pero en ese caso se trataba de pastos, mientras que en Tres Arroyos se daño un espacio natural muy valioso.

En ambos fuegos tuvo que intervenir el Infoex con medio aéreos debido a la gravedad del suceso. En el incendio del jueves 24, además, el Infoex tuvo que activar el nivel 1 de peligrosidad por la cercanía del fuego a las viviendas. Una vez controlado se aprecia que las llamas se quedaron a menos de 10 metros de las viviendas de la urbanización Tres Arroyos.

La avenida del Cielo fue la calle a la que más se acercó el incendio. La carretera funcionó como cortafuegos y los bomberos lograron cortar el foco que amenazaba a este barrio. Eso sí, una mujer que estaba en una de las parcelas tuvo que ser trasladada a un hospital por inhalación de humos. Fue dada de alta horas después al tratarse de una exposición leve.