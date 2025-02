Gragera: «El otro día me paró un vecino y me preguntó si sabía dónde estaba la oficina de artes escénicas»

Rocío Romero Badajoz Jueves, 27 de febrero 2025, 12:53 Comenta Compartir

«El otro día me paró un vecino por la calle y me preguntó que dónde estaba la oficina de artes escénicas y me ... comentó que estaba muy preocupado por la producción operística». Con esta intervención irónica replicó el alcalde, Ignacio Gragera, al edil socialista Alejandro Mendoza, en el pleno que se ha celebrado este jueves por la mañana en el Ayuntamiento de Badajoz.

La investigación judicial a la Diputación de Badajoz por la contratación del hermano de Pedro Sánchez y su repercusión mediática ha sobrevolado el Ayuntamiento esta mañana. El orden del día llevaba pocos asuntos de trámite municipal, solo el descuento al billete del bus y unos puntos de Urbanismo sin debate, mientras que el capítulo de mociones ha sido el más amplio. En este tuvieron mucho peso los asuntos nacionales, que son los que dieron pie a colar a David Sánchez Pérez-Castejón y su puesto de trabajo en la Diputación en el salón de plenos. Noticia relacionada La jueza Biedma rechaza que esté realizando una investigación prospectiva contra David Sánchez basada en recortes de prensa Las palabras pronunciadas por el alcalde en tono irónico venían a responder al concejal Alejandro Mendoza, que a su vez había bromeado con que andando por el parque del río se encontró a una pareja con un perro que estaban preocupados porque no encontraban el tramo soterrado de la autopista que tantas veces ha prometido el PP. Lo hizo en una moción que presentó «en defensa del Estado de Derecho, de la Independencia del Poder Judicial y contra la impunidad» y que solo fue rechazada por el PSOE, por lo que salió adelante con los votos del PP, Vox y el edil no adscrito, Carlos Pérez. El concejal del PP Juan Parejo leyó el texto en el que criticó el intento de eliminar la acusación popular de los procedimientos judiciales y aludió a casos «Begoña» o del «hermanísimo». «Se nos cae la cara de vergüenza cuando salimos en medios nacionales, en que salimos en monólogos donde el hermano del presidente del Gobierno ha sido el hazme reír por el uso torticero que ustedes hacen de las instituciones públicas», ha asegurado el concejal de Deportes. «El autócrata Sánchez es sinónimo de corrupción», ha dicho el portavoz de Vox, Marcelo Amarilla, mientras que el socialista Alejandro Mendoza pidió al alcalde que se retirara del acta el «calificativo de delincuente» que Amarilla le dedicó al presidente del Gobierno en su intervención. El alcalde, Ignacio Gragera, contestó que no era posible. Este no fue el punto álgido de enfrentamiento. La confrontación entre PSOE y PP creció, con la Diputación de Badajoz en medio del debate, cuando la concejala popular Gema Cortés presentó otra moción «contra la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez, de cancelar el proyecto de conversión de la carretera N-435 en la autovía A-83, entre Badajoz y Huelva y en defensa del impulso y su ejecución». A pesar de que el portavoz socialista Ricardo Cabezas anunció que votaría a favor, el debate entre este y Gema Cortés se fue calentando a cuenta de lo que hace el PSOE y el PP cuando gobiernan o cuando están en la oposición hasta el punto de que Cabezas dijo que «se estaba cansando». En el punto anterior ya había salido a relucir el hermano de Pedro Sánchez y su investigación judicial. «En la Diputación nos estamos cansando. De que aquí diga estas cosas y por detrás nos llamen para que colaboremos en pruebas deportivas, consorcios... solo les pido el mismo respeto... Ya nos estamos cansando, veremos a ver qué sucede a partir de ahora cuando me llamen sus concejales para apoyar, colaborar y patrocinar eventos deportivos, culturales...», espetó Ricardo Cabezas. La concejala del PP Gema Cortés, también diputada en la Diputación de Badajoz, respondió: «La diputación no es del PSOE, la Diputación también es de Badajoz, también es de todos nosotros». En ese momento, Cabezas y Cortés ya se habían echado a la cara los incumplimientos de los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP desde Madrid con Extremadura en general y con Badajoz en particular. «Ustedes se ponen macarras cuando hablan del presidente del Gobierno», le dijo Cabezas a Cortés. «Se les inyectan los ojos en sangre», insistió. «No pueden escupir para arriba, que luego les cae», insistió Cabezas mientras el alcalde le pedía que «fuera terminando». Juan Parejo, concejal de la FMD, aclaró que la coordinación entre las dos administraciones en cuanto a las inversiones deportivas es positiva y que si se le pide colaboración es porque existen pistas en la ciudad de Badajoz que son de titularidad provincial. «La colaboración institucional debe existir», medió el alcalde, quien pidió centrar el debate en la moción sobre la conversión de la carretera N-435 en autovía. Pero no le hicieron caso. «De macarra a macarra», dijo entonces la popular Gema Cortés, que le recordó que es obligación de la Diputación de Badajoz colaborar con la ciudad. «Aquí quien crispa es el PSOE del señor Sánchez, que han vuelto a levantar los muros como si estuviéramos en el año 36. No crispe usted más de lo crispado que ya está el país», dijo Gema Cortés, antes de asegurar que el PP nunca ha hecho lo que hace el PSOE: «que es pactar con quien ha dado tiros en la nuca en este país». A pesar de todo este enfrentamiento dialéctico, la moción sobre la conversión de la N-435 en autovía salió adelante por unanimidad. Y si pidieron esto al Gobierno central, el PSOE llevó al pleno otras dos iniciativas para reclamar a la Junta de Extremadura que impulse la redacción del proyecto para convertir la carretera de Olivenza en autovía y que el Ejecutivo regional aumente las inversiones educativas en la ciudad de Badajoz. La mejora de la carretera de Olivenza salió adelante por unanimidad y la segunda se centró en la construcción de un instituto en Vaguadas y que se convirtió en una declaración institucional con el respaldo de todos los partidos. Los vecinos han recogido 1.500 firmas para reclamar esta dotación académica. El capítulo de mociones fue el más largo del día y se hablaron de temas muy diferentes, como cuando el PSOE presentó otra iniciativa «en defensa de los productos y economía extremeña y española afectados por la amenaza arancelaria de Donald Trump». «Viene una época convulsa», advirtió el socialista Ricardo Cabezas, con una guerra comercial. «Trump hace para EEUU lo que Vox quiere para España», dijo el portavoz de Abascal en Badajoz, Marcelo Amarilla. Este último fue el único grupo que votó en contra. Día de la Mujer La unanimidad no ha sido posible en la moción por el Día Internacional de la Mujer. PP, PSOE y el edil no adscrito, Carlos Pérez, han presentado el mismo texto. Lo leyeron de forma encadenada el concejal Pérez, el portavoz del PSOE, Ricardo Cabezas, y la concejala del PP Ana Casañas. En ella pedían medidas concretas para fomentar la igualdad de mujeres y niñas con los hombres. Vox, sin embargo, defendió otro texto. La concejala María Jesús Salvatierra pidió, entre otras cosas, endurecer las penas por delitos sexuales y que se identifique a los condenados que se han visto beneficiados por la Ley del Solo Sí es Sí.

